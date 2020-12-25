سلالة كورونا الجديدة تتوحش في جنوب أفريقيا.. والسلطات تعلن حصيلة ضخمة

أعلنت دولة جنوب أفريقيا، اليوم الجمعة، أنه ما بين 80 و90 في المائة من الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في البلاد، تحمل السلالة الجديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وبحسب السلطات الصحية في جنوب أفريقيا، فإن أول حالة إصابة بالسلالة الجديدة من كورونا تم رصدها في خليج نيلسون مانديلا، ثم انتشرت السلالة بسرعة إلى مناطق أخرى في منطقة الكاب الشرقية، ومقاطعات ويسترن كيب، وكوزاولو ناتال، وفقًا لوكالة "رويترز".

إلى ذلك، أعلنت السلطات في نيجيريا، اكتشاف سلالة جديدة من كورونا تختلف عن المكتشفة في بريطانيا وتتشابه مع نسخة جنوب أفريقيا.

وفقا لما ورد في صحيفة " ميرور" البريطانية، يبدو أن إفريقيا هي البؤرة القادمة بعد اكتشاف حالات عديدة في نيجيريا.

ودفع تفشي تلك السلالة الجديدة من كورونا عددًا من الدول لإغلاق حدودها مع بريطانيا وجنوب أفريقيا خوفًا من انتقال المرض إليها.

وأعلن مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، أنه تقرر بدءًا من الاثنين المقبل، إلزام جميع الوافدين من بريطانيا تقديم إفادة صحية لفحص الكشف عن فيروس كورونا تظهر أن نتيجة الفحص جاءت سلبية، قبل 72 ساعة من وصولهم، وذلك في إطار القلق من السلالة الجديدة لفيروس كورونا.

وأعلنت إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، أنها لا تنوي فرض إجراء فحوص كورونا على المسافرين القادمين من بريطانيا، ولكنها أعادت دراسة القرار بعد ازدياد الوضع الوبائي سوءًا.

وقال مسئولو الصحة في الولايات المتحدة، إنهم لا يرون حتى الآن حاجة لوقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة، حتى مع قيام عدد متزايد من الدول الأخرى بحظر المسافرين البريطانيين وسط الانتشار السريع لمتغير جديد من فيروس كورونا في لندن وأماكن أخرى.

ودعا القادة السياسيون في نيويورك إدارة ترامب إلى وقف الرحلات الجوية من المملكة المتحدة إلى الولايات المتحدة في محاولة للحد أو منع الفيروس المتحور من الانتشار هناك.