إفراج من العزل.. الصحة السعودية تزف بشرى لمتلقي لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن العزل المنزلي لم يعد ضروريًا لمن تلقى التطعيم بلقاح مضاد لفيروس كورونا، الذي بدأت حملة التطعيم به داخل المملكة منذ 8 أيام.

وبحسب صحيفة عاجل السعودية، ذكر حساب «الصحة 937» التابع لوزارة الصحة السعودية، عبر تويتر؛ ردًا على استفسار من أحد المواطنين بهذا الشأن، أنه «لا توجد توصية بالعزل بعد أخذ لقاح فيروس كورونا (فايزر بيونتيك).. مع تمنياتنا للجميع الصحة والعافية».

ودشنت الصحة السعودية، أمس الخميس، ثاني مركز للتطعيم ضد كورونا في مدينة جدة، وذلك بعد انطلاق حملة التطعيم في وقت سابق بالعاصمة الرياض.

وقال وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، إنه سيتم تدشين مراكز للقاحات كورونا في جميع المناطق قريبًا، وذلك بعد تدشين ثاني مركز بمحافظة جدة.

ودعت وزارة الصحة السعودية، أمس الخميس، المواطنين والمقيمين بالتسجيل للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال الصحة السعودية: "في قائمة مهام اليوم أضيفوا مهمة التسجيل لأخذ اللقاح المضاد لكورونا؛ لأن اللقاح هو النهاية السعيدة لكل وباء.".

وأعلنت الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل أكثر من نصف مليون شخص للحصول على لقاح شركة فايزر، المضاد لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وأكدت وزارة الصحة السعودية، أنها تواصل مراقبة تحور فيروس كورونا، موضحةً أن هناك أسبابا أخرى لزيادة الإصابات في دول العالم.

ووفقًا لصحيفة "سبق" السعودية، قالت الوزارة إنها تقوم بتحليل السلالات الجينية للفيروس منذ بداية الجائحة، لافتة إلى أن الوضع الصحي للمملكة مطمئن جدًا فيما يتعلق بالجائحة.

وكشفت الوزارة أن التسجيلات لتلقي اللقاح تعتبر مرتفعة خلال بدء الحملة.

ولفتت إلى أن شركة "فايزر" أكدت فعالية اللقاح ضد السلالة الجديدة من كورونا، مشيرة إلى أن المملكة تعمل على إنشاء مراكز للتطعيم في جميع المناطق.