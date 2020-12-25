طالبت بعدم الانسياق وراء الشائعات.. الصحة السعودية: تسجيل 189 إصابة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية تسجيل 189 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد COVID -19 ليصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة 361725 حالة، من بينها 2958 حالة نشطة لا تزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها 380 حالة حرجة.

ووفق وزارة الصحة السعودية تم تسجيل 190 حالة تعاف جديدة، ليصل عدد المتعافين إلى 352608 حالات، فيما بلغ عدد الوفيات 6159 حالة، بإضافة 11 حالة وفاة جديدة، لافتة إلى إجراء 34798 فحصا مخبريا جديدا، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع مركز صحة 937 في حال الرغبة في أي استفسار يخص الفيروس، وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية وعدم الانسياق وراء الشائعات حول مأمونية وفاعلية لقاح كورونا.