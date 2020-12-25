انت الان تتابع تفاصيل خبر نظام نور لمعرفة نتيجة 1442 “الرابط وطريقة الدخول وشرح تسجيل حساب جديد والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - نظام نور ولي الأمر لمعرفة نتيجة الطلاب لعام 1442، حيث أن وزارة التربية والتعليم السعودية قد قامت بإصدار هذه الخدمة كي تمكن الآباء من متابعة نتائج أبنائهم الدراسية من خلال الرابط الإلكتروني الخاص بنظام نور، وذلك في ظل محاولات الحكومة السعودية المستمرة لاستغلال التقنية والتكنولوجيا والاستفادة منها في الإجراءات لاحترازية التي تقوم بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد قامت مسبقا بإصدار المنصة الإلكترونية مدرستي للتعليم عن بعد وأيضا يقوم الطلاب بتأدية اختبارات نصف العام ونهاية العام من خلال المنصة نفسها، كما يتم التصحيح إلكترونيا أيضا وكل ذلك لمحاولة منع الازدحام والتقليل من فرصة انتشار فيروس كورونا المستجد.

طريقة إنشاء حساب ولى أمر لأول مرة في نظام نور:

هناك بضعة خطوات بسيطة من خلالها يمكنك تسجيل حساب جديد في نظام نور يمكنك من خلالة العبور إلى النظام والتمتع بكل الخدمات التعليمية والخبارية التي يقدمها النظام ومتابعة مستوى أولادك الدراسي ومعرفة نتائجهم فور نزولها، حيث ان الموقع يقوم بعرض نتائج الطلاب فور الانتهاء من التصحيح.

قم بالدخول إلى رابط نظام نور ومن ثم’ أسفل كلمة تسجيل الدخول سوف تجد عبارة ” رابط تسجيل ولي أمر جديد”.

سوف يتم تحويلك لصفحة تسجيل ولي أمر.

ومن ثمة قم بملء البيانات المطلوبة والموضحة كما في الصورة السابقة.

بعدها قم بالضغط على كلمة التالي.

ثم ملأ البيانات الأخرى المطلوبة مثل الاسم ورقم الهوية وغيرها مع مراعاة أن الخانة التي بها هذا الرمز (*) تعني أنها إلزامية.

بعدها قم بتحديد اسم المستخدم الخاص بك وكلمة السر اللازمين للنفاذ إلي خدمة نور من وزارة التربية والتعليم السعودية والتابعة للإدارة التربوية بالوزارة.

طريقة تسجيل الدخول إلى رابط نظام نور:

الدخول إلى الرابط الخاص بنظام نور والذي سبق ذكره في طريقة تسجيل حساب ولي أمر جديد.

ملء البيانات المطلوبة وهي؛

اسم المستخدم

كلمة السر

كود التحقق

اسم المستخدم كلمة السر كود التحقق عند الانتهاء قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

وبذلك يمكنك التمتع بالخدمات التي يقدمها النظام لمتابعة المستوى التعليمي لأبنائك ومعرفة نتائج اختبارات آخر العام أو منتصف العام الخاصة بهم.