مقتل 6 مسلحين إيرانيين فى ضربات صاروخية إسرائيلية وسط سوريا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، قال مدير المرصد السورى، رامى عبد الرحمن، إن الصواريخ التى أطلقت من فوق الأراضى اللبنانية ضربت مواقع خاضعة لسيطرة مسلحين مدعومين من إيران فى منطقة مصياف فى محافظة حماه السورية.
وأشار بيان المرصد السورى إلى أن الصواريخ قصفت "مستودعات ومراكز لتصنيع صواريخ قصيرة ومتوسطة المدى تابعة للمليشيات الإيرانية فى منطقة البحوث العلمية (معامل الدفاع) ضمن منطقة الزاوية بريف مصياف".
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إنه لن يعلق على التقارير الواردة فى وسائل إعلام أجنبية. فيما تصدت الدفاعات الجوية السورية لصواريخ أطلقتها إسرائيل واستهدفت مصياف، اليوم الجمعة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا".
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