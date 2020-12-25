العراق يخطط لإيقاف استيراد المشتقات النفطية في 2021

أعلنت وزارة النفط العراقية، أن خطتها للعام المقبل تتضمن إيقاف استيراد المشتقات النفطية والاعتماد على الإنتاج المحلي.
وأوضح مدير عام المشاريع النفطية في الوزارة محمود عباس، وفقا لقناة "السومرية نيوز" العراقية، أن هذه الخطة تنطلق من سياسة وزير النفط إحسان عبد الجبار الذي تعهد فيها بإيقاف استيراد المشتقات والاعتماد على إنتاج المصافي النفطية العراقية.
وأضاف عباس أن "جائحة كورونا عطلت عمل الشركات الأجنبية الخاصة بمشاريع المصافي" .. مشيرا إلى أن مشاريع عديدة في مجال تحسين البنزين وصلت إلى مراحلها الأخيرة، ولكنها تحتاج إلى الخبرات الأجنبية.
وبين أن وزارة النفط العراقية لديها مشروع في محافظة البصرة وهو وحدة تحسين البنزين في مصفى الشعيبة، وكذلك وحدة بمصافي الوسط وبغداد، وهن قريبات للتشغيل، ولكنهن يعتمدن على الشركات الأجنبية"، لافتًا إلى أن وزارة النفط تستورد سنويا ثلاثة مليارات ونصف المليار من مادتي البنزين والجاز.
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