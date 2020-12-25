أعلن وزير الصحة اللبناني المكلف، حمد حسن، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة في لبنان.
وقال حسن عبر حسابه على موقع تويتر إنه تم "تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة ME 202 القادمة من لندن بتاريخ 21 ديسمبر".
ودعا حسن كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية، مؤكدا متابعة وزارة الصحة اللبنانية الحالة المصابة والمخالطين لها.
وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها تشتبه في 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.
ولم يوقف لبنان الرحلات القادمة من لندن منذ إعلان لندن عن ظهور السلالة المتحورة من فيروس كورونا رغم المطالب الشعبية بضرورة اتخاذ إجراءات سريعة لمنع انتشار السلالة الجديدة في لبنان.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لبنان يسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.