لبنان يسجل أول حالة إصابة بسلالة كورونا الجديدة

أعلن وزير الصحة اللبناني المكلف، حمد حسن، اليوم الجمعة، تسجيل أول حالة إصابة بسلالة فيروس كورونا الجديدة في لبنان.

وقال حسن عبر حسابه على موقع تويتر إنه تم "تسجيل أول حالة من الطفرة الجديدة من كورونا في رحلة ME 202 القادمة من لندن بتاريخ 21 ديسمبر".

ودعا حسن كل الوافدين من المملكة المتحدة والمسافرين على متن الرحلة المذكورة وزويهم التنبه والالتزام بالضوابط الوقائية، مؤكدا متابعة وزارة الصحة اللبنانية الحالة المصابة والمخالطين لها.

وكانت الحكومة اللبنانية، أعلنت الأربعاء الماضي، أنها تشتبه في 3 حالات إيجابية مصابة بالسلالة الجديدة من فيروس كورونا المستجد، قادمة من العاصمة البريطانية لندن، وأنها تجري دراسات للتأكد من طبيعة الحالات.