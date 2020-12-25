استعلم عن نتائج الطلاب عبر نظام نور المركزي 1442 برقم الهوية

نتائج الطلاب عبر موقع نظام نور 1442 برقم الهوية، يبحث العديد من أولياء الأمور والطلاب في المملكة العربية السعودية عن النتائج الخاصة بالإختبارات التي تقام حالياً والخاصة بنهاية الفصل الدراسي الأول لجميع الصفوف، والتي تم اختبارها في المنصات الإلكترونية بنظام التعليم عن بعد، والذي طبقته العديد من الدول العربية لحماية الطلاب جراء إنتشار فيروس كورونا المستجد، وقد تم الإنتهاء من الإختبارات أمس الخميس 24 ديسمبر 2020، وذلك لبعض المراحل الدراسية، وشهد موقع نظام نور التعليمي إقبالاً كبيراً من الطلاب وأولياء الأمور لمعرفة نتائجهم في الاختبارات.

فعلت وزارة التعليم السعودية رابط موقع نظام نور الإلكتروني، للدخول عليه والإستعلام عن النتائج برقم الهوية ورمز التحقق، ثم الضغط على استعلام النتائج، وسوف تظهر نتيجة الطالب.

جاء ذلك بعد نجاح العملية التعليمية بالمملكة السعودية للتعليم عن بعد، تم إطلاق عدة منصات تعليمية تم إطلاقها تزامناً مع الظروف التي تمر بها البلاد حتى وقتنا هذا، وقد أثبتت منصة ( مدرستي) التي أطلقتها وزارة التعليم السعودي فعاليتها في تقديم الخدمات للطلاب والمعلمين كافة، فيمكن الأن لأولياء الأمور الدخول على موقع نظام نور الإلكتروني لمعرفة نتائج الطلاب بكل سهولة.

يعد نظام نور إحدى وسائل الأنظمة التعليمية بالمملكة السعودية، وهو نظام يمكن من خلالة معرفة نتائج إختبارات الطلاب وذلك بشكل إلكتروني، ويعد وسيلة من وسائل التقنية التعليمية والتربوية، ويوفر الوقت والجهد للطالب وولي الأمر والمعلم، يعمل على تقديم كافة الخدمات الخاصة بالعملية التعليمية في المملكة، فيمكن التسجيل عبر نظام نور الإلكتروني لمعرفة النتائج من خلال الخطوات التالية.

أولاً الدخول على منصة نظام نور الإلكترونية هنا.

تسجيل إسم المستخدم.

تسجيل كلمة السر الخاصة بك.

إدخال رمز التحقق الخاص بك.

الضغط على أيقونة نتائج الطلاب، ويتم الإستعلام عنها برقم الهوية، وسوف يتم تحويلك للصفحة الشخصية الخاصة بالنتائج.

أعلنت وزارة التعليم السعودية أنه عقب إنتهاء الطلاب من اختباراتهم الخاصة بالفصل الدراسي الأول، سوف يتم رفع درجاتهم على منصة موقع نور المركزي، ويمكن لدخول الطلاب وأولياء الأمور الإستعلام عن النتيجة بواسطة رقم الهوية.