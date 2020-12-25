رابط نظام نور برقم الهوية لولي الأمر والطالب 1442 للاستعلام عن نتائج الطلاب

ننشر رابط نظام نور برقم الهوية لولي الأمر 1442 لاستخراج نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري 1441-1442هـ فور تفعيله وإطلاقه رسمياً من جانب وزارة التعليم عام، حيث يتم البحث دائماً عن الرابط الرسمي لدخول موقع نظام نور بالهوية الوطنية فقط ورمز التحقق من قبل طلاب وطالبات مراحل التعليم العام (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية)، كما يبحث أولياء الأمور أيضاً عن رابط نظام نور لولي الأمر بالهوية الوطنية أو بالسجل المدني.

حيث يتميز موقع نور بالهوية الوطنية بالسهولة واليسر عند استخراج شهادات الطلاب سواء كانت شهادات الفصل الدراسي الأول أو الثاني، وهذا ما تسعى وزارة التعليم إلى توفيره للتيسير على كافة المستفيدين من خدمات المنصات التعليمية المتنوعة للإرتقاء بمستوى التعليم بالمملكة، ومن خلال موقع ثقفني نوفر رابط نظام نور المركزي المتوفر حالياً، إلى جانب إرفاق رابط نظام نور برقم السجل المدني فور تفعيله مباشرةً من جانب الوزارة بشكل رسمي بمشيئة الله تعالى، كما يمكنكم الإطلاع على طريقة تحليل النتائج في نظام نور 1442 من خلال الفيديو التالي:

رابط نظام نور برقم الهوية 1442

توفر وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية موقع نور المركزي الذي يتم الولوج إليه من خلال تعبئة المستفيد بياناته الشخصية المرتبطة بحساب الطالب الشخصي في نظام نور 1442، والتي يتم الحصول عليها عن طريق المدرسة التابع لها الطالب أو الطالبة من خلال التواصل بشكل مباشر مع قيادة المدرسة لاستلام بيانات الحساب.

وبعد الحصول على بيانات المستفيد من خدمات برنامج نور التعليمية، يتم دخول نظام نور بتعبئة بيانات تسجيل الدخول الخاصة بالمستفيد التي تتمثل في اسم المستخدم وكلمة السر ورمز التحقق، ثم النقر على أيقونة “تسجيل الدخول”، وفي أوقات الاستعلام عن نتائج الطلاب أو استخراج شهادات الطلاب للفصلين الدراسيين، فيتم تفعيل نظام نور بالهوية الوطنية لتخفيف ضغط البحث عن الموقع المركزي، إلى جانب استخراج النتائج بشكل يسير وسريع.

فبدلاً من الدخول إلى نظام نور المركزي بواسطة تعبئة البيانات الشخصية، فيتم فقط الدخول إلى نظام نور بالسجل المدني وبدون رقم سري ورمز التحقق، حيث يتم اختيار النظام “عام – مقررات”، ثم كتابة رقم الهوية للمستفيد سواء كان طالباً أو ولي أمر، ثم إدخال رمز التحقق البارز بالصورة الموضحة بالموقع والمكونة من أربعة أرقام، ثم النقر على أيقونة “ابحث” ليتم عرض نتائج الطلاب 1442، وينتظر جميع المستفيدين في الوقت الحالي إطلاق رابط نظام نور برقم الهوية لولي الأمر أو الطالب، ولكن الموقع المتوفر حالياً هو الرابط التالي:

رابط نظام نور المركزي (noor.moe.gov.sa). “معطل حالياً” رابط نظام نور بالهوية الوطنية (noorresults.moe.gov.sa) “سيتم التحويل للموقع المركزي لحين تفعيل الموقع الأخر.

طريقة استخراج شهادات الطلاب من منصة مدرستي

من يرغب في التعرف على خطوات استخراج نتائج الطلاب أو شهادات الطلاب اعن طريق منصة مدرستي التعليمية الإلكترونية من حساب الطالب، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

توزيع درجات الطلاب الفصل الدراسي الأول وإخراج النتائج في نظام نور 1442

تم الإعلان بشكل رسمي من جانب وزارة التعليم عام بالمملكة العربية السعودية عن آلية توزيع الدرجات لمراحل التعليم العام الثلاث (الابتدائية – المتوسطة – الثانوية) للتعليم عن بُعد الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجاري.

حيث صرحت بأنه سيتم تقويم التحصيل الدراسي للطلاب في الصفين الأول والثاني الابتدائي تقويماً مستمراً يعتمد على مستويات الأداء (ثلاث مستويات للإتقان – مستوى واحد لعدم الإتقان) في كافة المواد الدراسية.

أما عن تقويم التحصيل للطالب بالصفوف الدراسية بدايةً من الثالث وحتى السادس الابتدائي وتوزيع الدرجات لكل مادة من المواد الدراسية الفصل الأول، وآلية توزيع الدرجات للمرحلتين المتوسطة والثانوية، فيمكنكم التعرف والإطلاع على كافة التفاصيل من خلال الفيديوهات التالية:

نظام نور المركزي 1442

صرح وزير التعليم عام أن التعليم يحتل مكانة عالية وبارزة في كافة المجتمعات بصورة عامة، وفي دول الخليج العربي بصورة خاصة، ويرجع ذلك لإدراك هذه الدول بأهمية التعليم ودوره المحوري في بناء التنمية الشاملة للدولة، وهذا يؤدي بشكل مباشر إلى قيادة المؤسسات التعليمية إلى تحمل المسؤوليات المنوطة بها والسعي نحو رفع الجودة للعملية التعليمية وتحسين مخرجات التعليم، ومن يرغب في تحديث رقم الجوال في نظام نور للطلاب، يمكنه ذلك من خلال التالي:

هذا وقد بدأت اختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الجاري اعتباراً من تاريخ 5 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 20 ديسمبر 2020م وفق خطة التقويم الدراسي 1442 أو الخطة الزمنية لأعمال الدراسة بمراحل التعليم العام، ويمكنكم التعرف على موعد بدء الفصل الدراسي الثاني ومواعيد الإجازات الرسمية لهذا العام من خلال مواعيد التقويم المدرسي الجديدة عبر موقع ثقفني.

وقد أعلنت الوزارة عن أنه يتم استلام نسخة من نماذج أسئلة الفصل الدراسي الأول والإجابة لكافة المواد الدراسية، إلى جانب متابعة سير عملية الاختبارات والتأكد من سلامتها والعمل على حل أي صعوبات أو مشاكل تواجه الطلاب والطالبات، ومن ثم متابعة أعمال التصحيح والمراجعة والرصد لإجابات الطلاب، ويتم تدقيق عملية الرصد للتأكد من مطابقة كشوف الدرجات المُستخرجة من منصة مدرستي التعليمية مع الكشوف المستخرجة من نظام نور المركزي.

نظام نور لنتائج الطلاب المركزي 1442

تم الإعلان من قبل عدداً من المدارس الابتدائية عن إتاحة نتائج الطلاب الفصل الدراسي الأول ورفعها عبر نظام نور المركزي، وقدمت المباركة للطلاب والطالبات الناجحين وأولياء الأمور، كما أعلنت بعض المدارس عن إرسال كامل شهادات الطلاب نهاية الفصل الأول عبر رابط مباشر برسالة نصية للجوال المسجل لدى موقع نظام نور التعليمي، ويمكن الاطلاع على النتائج واستخراج شهادات الطلاب من خلال تسجيل دخول نظام نور لولي الأمر أو الطالب عن طريق تعبئة بيانات المستخدم.

ويتابع موقعنا بشكل مستمر لتوفير رابط نظام نور برقم الهوية الوطنية فقط ورمز التحقق الرسمي فور إطلاقه من جانب الوزارة، حيث نعلم مدى أهمية الموقع عند استخراج الشهادات للطلاب والطالبات بالنسبة لأولياء الأمر ومدى الضغط الواقع على كاهلهم من أجل الاطمئنان على تعب ومجهود فصل دراسي كامل خاصةً مع النظام الجديد للاختبارات عبر منصة مدرستي التعليمية.