المكرونة البشاميل بالطريقة الأصلية وبمكونات إقتصادية أبهري بيها عيلتك وفرحيهم

تعتبر المكرونة البشاميل من الأكلات التي يعشقها الجميع، ويتهافت الأبناء على تناولها، بل ويقدمون على شراءها من الخارج، وبكل النكهات سواء كانت المكرونة البشاميل باللحمة المفرومة المعتادة، أو محشية بالسجق والبسطرمة، أو يمكن صنعها بالجبن بمختلف أنواعه.

وتعتبر المكرونة بالبشاميل من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الناس خاصّةً النساء، لانها من الأكلات سهلة التحضير وبمكونات سهلة وبسيطة واقتصادية ومتواجدة فى كل منزل؛ وتعتبر هذه الأكلة منتشرةً بشكلٍ كبير في العالم العربي والغربي أيضاً، وذلك نظراً لطعمها اللذيذ ولسهولة تحضيرها، ويُمكن إعدادها بطرقٍ كثيرة ومتنوعة، وسنذكر لك سيدتي في هذا المقال إحدى أسهل الطرق لإعداد المكرونة بالبشاميل الممتعة، والمفضلة لدى اطفالك.

وطريقة المكرونة البشاميل سهلة وبسيطة، ويمكنك صنعها بمكونات موجودة داخل منزلك، وبإي نوع من أنواع المكرونة، ولكن أفضل نوع هو النوع الشائع وهو المكرونة الأقلام، تابعي معنا سيدتي لتتعلمين أفضل وأسهل طريقة لعمل المكرونة البشاميل بالطريقة الأصلية وبمكونات إقتصادية.

نصف كيلو جرام من المكرونة الأقلام. ماء مغلي لسلق المكرونة. ملعقتين كبيرتين من الزيت النباتي. القليل من ملح الطعام.

أربعة ملاعق كبيرة من الدقيق الأبيض. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. القليل من ملح الطعام. مكعب مرقة دجاج. بيضتان دجاج. نصف لتر من اللبن كامل الدسم. نصف كوب من الكريمة اللباني. كوب من الجبن الموزاريلا المبشور. كوب من الجبن الشيدر المبشور.

ربع كيلو جرام من اللحم المفروم. بصلتان متوسطتان الحجم. القليل من زيت الطعام. ملعقتان كبيرتان من الصلصة الجاهزة. ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود. ملح طعام حسب الرغبة. رشة جوزة الطيب. بهارات لحمة حسب الرغبة. القليل من الحبهان المطحون. القليل من البابريكا الحلوة. ثمرة فلفل أخضر حار أو بارد حسب الرغبة.

مكونات المكرونة البشاميل بالطريقة الأصليةمكونات البشاميلمكونات عصاج اللحم للحشوطريقة التحضير

تسلق المكرونة في الماء المغلي المضاف له القليل من الملح والزيت حتى تنضج تماماً، ثم تصفى في مصفاة واسعة، وتشطف بالماء البارد حتى لا تتعجن.

طريقة تحضير البشاميل

توضع الزبدة في إناء على نار متوسطة حتى تذوب تماماً، ويضاف إليها الدقيق ويقلب حتى يتغير لونه للون الأصفر، ويضاف له اللبن، ويقلب جيداً بمضرب السلك اليدوي حتى يصبح قوامه متجانس وكريمي، ويضاف إليه نصف كمية الجبن من كل نوع، ويضاف مكعب من مرقة الدجاج، ويقلب الخليط جيداً، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود، ويضاف البيض بعد خفقه، ويمكن الإستغناء عنه حسب الرغبة، وللتأكد من نعومة الخليط يمكن خفقه بمضرب البيض الكهربائي أو في الخلاط.

طريقة عمل عصاج اللحمة المفرومة

ينظف البصل، ويفرم فرماً ناعماً؛ ويوضع البصل في مقلاة غويطة على نار متوسطة، مع وضع القليل من الزيت، ويقلب البصل حتى يصبخ لونه ذهبي، ثم يضاف له اللحم المفروم، ويقلب جيداً حتى يصبح لونه بني، ويوشك على النضج، ثم يضاف الملح والفلفل الأسود، والبهارات، ويقلب جيداً حتى يتجانس الخليط، وينضج اللحم تماماً.

طريقة تجهيز صينية المكرونة البشاميل

نحضر صينية متوسطة الحجم، وتدهن جيداً بالقليل من السمن، وتقسم المكرونة المسلوقة نصفين، ويوضع النصف الأول من المكرونة في الصينية ويوضع عليها مقدار مغرفة من البشاميل، ويقلب الخليط جيداً، ويفرد في الصينية، ويوضع عصاج اللحم في المنتصف، ويوضع النصف الثاني من المكرونة فوق العصاج بعد خلطها بمغرفة من البشاميل.

يغطى وجه العصاج بالمكرونة البشاميل، ويسكب باقي البشاميل على الوجه، ويوزع جيداً حتى يغطى الوجه بالكامل، ويرش على الوجه باقي كمية الجبن بأنواعها المختلفة، وتدخل الصينية الفرن المحمي مسبقاً على درجة حرارة مائة خمسة وتسعون درجة مئوية حتى تنضج تماماً، وتترك حتى تهدأ، وتقطع وتقدم دافئة مزينة بالبقدونس المفروم، وبألف هنا.

المكرونة البشاميل بالدجاج (النجريسكو)

تعتبر المكرونة البشاميل بالدجاج أو ما يطلق عليها النجريسكو واحدة من الأكلات الشهيرة جداً، والتي يرجع أصلها إلى إيطاليا حيث مكان إختراعها، وهى تحظى بإقبال شديد في كل دول العالم، وتقدم في كبرى المطاعم، وخاصة في مطاعم الوطن العربي، وفي هذا المقال سوف نعرض لكم أفضل الطرق لصنعها على الطريقة الأصلية، فتابعونا لمعرفة التفاصيل.