أخبار اليمن : شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الجمعة

شديد البرودة ليلاً.. الأرصاد يكشف تفاصيل طقس الجمعة
توقع المركز الوطني للأرصاد أجواء باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية والمناطق الصحراوية خلال الـ24 ساعة المقبلة.
وأشار المركز في نشرته الجوية، إلى أن الأجواء ستكون باردة إلى شديدة البرودة على المرتفعات الجبلية والهضاب الداخلية لمحافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء، الضالع، جنوب غرب مأرب والجوف.
كما ستكون الأجواء باردة على المناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز، لحج، أبين، شبوة وحضرموت، وعلى المناطق الصحراوية الشمالية والشمالية الشرقية.
وحذر المركز كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر من الأجواء الباردة، داعياً المزارعين ومربيي النحل على حماية محاصيلهم الزراعية ومناحلهم.
كما حذر مرتادي البحر والصيادين جنوب الساحل الغربي وباب المندب وأرخبيل سقطرى من اضطراب البحر وارتفاع الموج.
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