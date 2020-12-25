مصر.. أسماء عالمية وألقاب شعبية "تلتصق" بنجوم الكرة

يزخر الدوري المصري الممتاز بأسماء لامعة، ونجوم في عالم كرة القدم بأنديتهم، لكنّ بعض هؤلاء يحملون ألقاباً أو كنى غريبة، بعضهم تأسياً بنجوم عالميين تركوا بصمات استثنائية في تاريخ الساحرة المستديرة، أو لتشابه طريقة اللعب أو المركز في الملعب أو حتى "الاستايل".

وفي حالات أخرى، أخذ لاعبون كنى شعبية دارجة دأب زملاؤهم على إطلاقها عليهم، فاشتهروا بها في الملاعب، حتى صار بعضهم لا يُعرف للجمهور إلا بكنيته الغريبة، وليس باسمه الحقيقي.

وبخلاف اللاعبين الذين أطلقت عليهم ألقاب خاصة من الجماهير، لاسيما في الأندية الجماهيرية كالأهلي والزمالك، فإن قائمة أسماء لاعبي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم لموسم 2020-2021 تضم عدداً كبيراً من الطرفين، سواء من حاملي أسماء نجوم عالميين أو أصحاب الكُنى الدارجة الغريبة، وهو ما اشتهر به الدوري المصري على مدار تاريخه.

ومن بين أبرز اللاعبين الذين يحملون ألقاباً لنجوم عالميين، اللاعب كريم نيدفيد، لاعب الأهلي المصري، واسمه الحقيقي كريم وليد، من مواليد العام 1997. واسمه على غرار صانع الألعاب التشيكي بافل نيدفيد، الذي اشتهر في نادي يوفنتوس الإيطالي، واعتزل عالم كرة القدم في 2009.

ويضم الأهلي المصري أيضاً في مركز خط الوسط، اللاعب أحمد رمضان بيكهام، العائد لصفوف الفريق من فريق وادي دجلة. ويحمل اسم "بيكهام" اقتداءً بالأسطورة ديفيد بيكهام، لاعب ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد الإنجليزي، سابقا.

أما في حالة اسم البرازيلي كارلوس كايتانو دونجا الذي رفع كأس العالم 1994، فيظهر لاعبان بالدوري المصري، عماد نبيل دونجا (لاعب نادي بيراميدز)، ومحمود دونجا (لاعب الإسماعيلي) واسمه الحقيقي محمود عبد العاطي محمد.

كما يبرز اسم شريف عادل دابو، لاعب الوافد الجديد للدوري المصري الممتاز لكرة القدم فريق سيراميكا كليوباترا، مذكراً باسم لاعب كرة القدم السعودي السابق أمين دابو.

وفي الفريق نفسه يحمله لاعب خط الوسط اسم مصطفى "ميسي" تشبهاً بالأسطورة الأرجنتيني، نجم برشلونة الإسباني، وكذلك يحمل لاعب مصر المقاصة أحمد عادل، لقب "ميسي" أيضاً.

وتم تداول اسم أحمد فتحي كاستيلو (لاعب الإسماعيلي المصري) في إشارة إلى مهاجم الأهلي المصري السابق رفائيل كاستيلو.

وبعيداً عن أسماء نجوم كرة القدم، يبزغ اسم يوسف إبراهيم، الشهير بـ "يوسف أوباما" لاعب نادي الزمالك، والذي يحمل اسم الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما، نظراً للتشابه بينهما.

كما تزخر قائمة أسماء لاعبي الدوري المصري الممتاز لكرة القدم بعديد من اللاعبين من حاملي الكُنى الغريبة، أمثال: تيفا (كليوباترا)، والزنفلي ودبش ولابا (البنك الأهلي)، وسوستة (أسوان)، وريعو (وادي دجلة)، وطقطق وكناريا وشبيطة ومرشوح (مصر المقاصة)، وبازوكا (الإنتاج الحربي)، وكناريا (سموحة)، وشيكابالا والونش وروقة (الزمالك)، وفقوسة (الإسماعيلي)، وحباشا (غزل المحلة)، وريكو (إنبي)، وزولا (طلائع الجيش)، وكهربا وكوكا وقفشة (الأهلي).

وبخلاف الكنى والألقاب، شاعت ألقاب أخرى أطلقتها الجماهير على عددٍ من اللاعبين بالدوري المصري، على غرار "حاوي الأهلي" وليد سليمان، و"قلب الأسد" في الزمالك "طارق حامد"، و"المسمار" حسام عاشور (لاعب الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي)، و"الجوكر" أحمد فتحي (لاعب الأهلي السابق، ونادي بيراميدز الحالي)، وغيرهم الكثيرون في صفوف اللاعبين الحاليين.

وتشكل هذه الألقاب استمراراً لظاهرة إطلاق أسماء مميزة على اللاعبين المميزين في مراكزهم، وقد شهدت كرة القدم في مصر العديد من الألقاب الشهيرة على غرار "المعلم"، وهو اللقب الذي احتفظ به حسن شحاتة، المدير الفني الأسبق للمنتخب المصري، و"الغزال الأسمر" الراحل إبراهيم يوسف، وكذلك لقب "العميد" الذي يتشارك فيه حسام حسن وأحمد حسن، ولقب "الكابيتانو" من نصيب لاعب الأهلي المعتزل حسام غالي، و"القناص" عماد متعب، وغيرهم كثيرون على مدى تاريخ الكرة المصرية.