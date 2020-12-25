نيجيريا: سلالة كورونا لدينا تختلف عن بريطانيا وتتشابه مع جنوب إفريقيا

جدة - نرمين السيد - أعلنت السلطات الصحية فى نيجيريا، اليوم الجمعة، أن السلالة الجديدة لفيروس كورونا لديهم تختلف عن تلك السلالة التى تم اكتشافها فى بريطانيا، غير أنها تتشابه مع النسخة المكتشفة فى جنوب إفريقيا، حسبما أفادت قناة "العربية" فى نبأ عاجل منذ قليل.





وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت منذ يوم الأحد الماضى، من ظهور سلالة متحورة جديدة لفيروس كورونا المستجد فى بعض الدول، من بينها: أستراليا والدنمارك وهولندا وبريطانيا. وأعلن وزير الصحة البريطانى مات هانكوك، حينذاك، أن المملكة المتحدة فقدت السيطرة على انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا.

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