مصدر أمني عراقي: انفجار يستهدف رتلًا تابعًا للتحالف الدولي بمحافظة المثنى

أفاد مصدر أمني عراقي، اليوم الجمعة، بأن انفجارًا استهدف رتلًا تابعًا للتحالف الدولي في مدينة السماوة بمحافظة المثنى.
وقال المصدر في تصريح لقناة "السومرية نيوز"، "إن عبوة ناسفة كانت مزروعة على جانب الطريق الدولي في مدينة السماوة، انفجرت ظهر اليوم أثناء مرور رتل دعم لوجستي تابع للتحالف الدولي".
وأضاف المصدر أن الانفجار لم يسفر عن قتلى أو جرحى، لكنه تسبب بحدوث أضرار مادية بعدد من عجلات الرتل.
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