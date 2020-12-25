أردوغان يغازل إسرائيل مجددا لإعادة شهر العسل بين تل أبيب وأنقرة

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، أن بلاده ترغب في علاقات أفضل مع إسرائيل، موضحًا أن المحادثات على مستوى المخابرات مستمرة بين الجانبين.

وقال أردوغان للصحفيين في اسطنبول عقب صلاة الجمعة: "لدينا مشاكل مع أشخاص على أعلى مستوى.. إذا لم تكن هناك مشاكل على أعلى مستوى، فستكون علاقاتنا مختلفة تمامًا".

وأضاف: "سياسات إسرائيل بشأن فلسطين كانت غير مقبولة".

وكانت العلاقات بين تركيا وإسرائيل، شهدت جمودًا خلال السنوات الماضية، على الرغم من العلاقات التجارية القوية التي تجمع بينهم، حيث سحبت كل من إسرائيل وتركيا سفيريها في عام 2018، واستمرت تركيا في التنديد بالاحتلال الإسرائيلي للضفة الغربية، أما الآن ومع وصول الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، فقد تحولت لهجة أردوغان تجاه الاحتلال تمامًا.