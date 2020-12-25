وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وحتى 23 يونيو 2021.
وأضافت الرئاسة التونسية أن القرار جاء بمقتضى أمر رئاسي رقم 164 لسنة 2020.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.