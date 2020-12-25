الرئيس التونسي يقرر تمديد حالة الطوارئ في البلاد

أعلنت رئاسة الجمهورية التونسية، اليوم الجمعة، أن الرئيس التونسي، قيس سعيد، قرر تمديد حالة الطوارئ في تونس لمدة 6 أشهر.

وقالت الرئاسة التونسية عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك" إنه تقرر تمديد حالة الطوارئ في كامل البلاد لمدة ستة أشهر وذلك ابتداء من يوم 26 ديسمبر 2020 وحتى 23 يونيو 2021.

وأضافت الرئاسة التونسية أن القرار جاء بمقتضى أمر رئاسي رقم 164 لسنة 2020.