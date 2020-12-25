الرخصة المهنية موعد وخطوات تسجيل المعلمين وسداد الرسوم

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب من خلال صفحتها الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن بدء استقبال طلبات التسجيل، وذلك من قبل المعلمين الجدد الذي لديهم الرغبة في الحصول على الرخصة المهنية، بالإضافة إلى أن الهيئة أكدت على أنه لن يحصل عليها إلا من توافرت فيه شروط الرخصة المهنية، وتتم عملية التسجيل لمدة 3 أيام في الاختبارين العام والتخصصي، وقد أضافت الهيئة أن إجازة طلاب وطالبات المرحلة الابتدائية بدأت من يوم الخميس بعد انتهاء أعمال الفصل الدراسي الأول عن بُعد وسيكون إعلان النتائج عبر نظام نور، وكانت هيئة تقويم التعليم والتدريب سجلت 35 ألف متقدم لاختبارات الرخصة المهنية مشيرة إلى استمرار التسجيل حتى الآن، وأكدت الهيئة رفع مستوى الجاهزية التقنية لضمان سلاسة بناء بيانات الرخصة بشكل إلى لكل متقدم، ليتم بعد ذلك بناء حالة الترخيص بشكل إلى تعتمد على المؤهل وسنوات الخبرة والتخصص واحتساب التواريخ له 4 أنواع من الرخص “رخصة معلم للدبلوم – ومعلم ممارس لجميع أنواع الرخص – ومعلم ممارس لجميع المؤهلات – ومعلم متقدم – ومعلم خبير”.

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية :

أوضح الهيئة من خلال الإعلان الخاص بها ضرورة التسجيل في هيئة تقويم التعليم والتدريب للتمكن من الحصول على الرخصة المهنية من قبل المعلم، وذلك من خلال إنشاء حساب في بوابة أبشر وتفعيله ثم البدء في خطوات التسجيل التي نوضحها لكل متابعي موقعنا ثقفني، وهذه الخطوات هي:

الدخول على منصة الرخص المهنية

التوجه لتسجيل الدخول من بوابة النفاذ الموحد

تعبئة اسم المستخدم وكلمة المرور لدى أبشر

تستقبل رسالة نصية على الجوال لتفعيل الدخول بكلمة مرور مؤقتة

ينتقل النظام لعرض الملف الخاص بالمتقدم لتعبئة البيانات على حسب الحالة أما لطلب الإصدار أو التسجيل

للمتقدمين على الاختبارات يتم اختيار الاختبارات من الواجهة الرئيسية

تظهر صفحة منها يتم بدء تحديد أحد الخيارات للتسجيل في الاختبار العام والتخصصي

ينتقل النظام إلى صفحة التسجيل على موقع قياس (المركز الوطني للقياس)

إذا كان للمستخدم حساب على موقع قياس ستظهر بياناته وقد يحتاج لتحديثها أن لزم الأمر وأن كان ذلك أو دخول له سيقوم بتعبئة ملفه الشخصي منح حيث الاسم -ومحل الإقامة – تاريخ الميلاد – المؤهل الدراسي.

يتم النزول لأسفل الشاشة ثم الضغط على تعديل لمن لديه بيانات

تظهر بعض الملاحظات لما قبل مرحلة التسجيل تشمل بعض تعليمات الحضور ونوعية الاختبارين، وتحديد قيمة رسوم التسجيل المبكر بمبلغ 100 ريال والمتأخر 150 ريال والمواعيد وفق الجدول الزمني اختر متابعة.

تظهر تعليمات حجز الموعد قم بقراءتها جيداً ثم الموافقة عليها للانتقال للخطوة التالية

ادخل البيانات الاضافية المطلوبة مثل المستوى التعليمي والتخصص وسنة الحصول عليه ونوع الدراسة والدورات التاهيلية

البدء في تحديد موعد الاختبار في البداية حدد المدينة ثم اختار المكان وتظهر قائمة المواعيد الصباحية والمسائية المتاحة والموقع على الخريطة

يظهر ملخص حول بيانات الموعد والقيمة المالية للرسوم الواجب سدادها والتخصص وبيانات تفصيلية

يتم الموافقة ثم الضغط على التالي للانتقال إلى تحديد وسيلة الدفع الإلكتروني

موعد ورابط موقع التسجيل للرخصة المهنية :

أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب في المملكة العربية السعودية أن التسجيل يتم من خلال المنصة الإلكترونية المصرح بها لاستخراجها، ويتم التسجيل فيها للمعلمين الجدد، وذلك لكي يتمكن كلاً منهم الوصول للخدمة على الموقع الإلكتروني المخصص للتسجيل، واتباع الخطوات السابق ذكرها فى خطوات تسجيل في الرخصة المهنية.

سداد رسوم الرخصة المهنية :

بدء اليوم الجمعة الموافق 25 من شهر ديسمبر استقبال الطلبات الجديدة التي تتعلق بتسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية، وذلك خلال المدة المحددة من قبل الهيئة في الاختبارين العام والتخصصي، وذلك من خلال إحدى طرق سداد الرسوم من خلال الدفع الإلكتروني:

عن طريق فيزا

ماستر كارد

بطاقة مدى من خلال اتباع طرق الدفع الإلكتروني للرسوم المقررة