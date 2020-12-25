بالخطوات طريقة تسجيل الدخول في بلاك بورد جامعه حفر الباطن والرابط الاليكتروني للجامعة

تسجيل الدخول في بلاك بورد حفر الباطن، من الموضوعات الأكثر بحثاً على جوجل في وقتنا هذا هو طريقة التسجيل في بلاك بورد جامعه حفر الباطن، فمن المعروف أن التعليم أصبح عن بعد وهو الطريقة التي اعتمدتها الوزارة بالمملكة العربية السعودية، وفي هذا المقال سنذكر لكم طريقة التسجيل في البلاك بورد.

تسجيل الدخول في بلاك بورد حفر الباطن

تم الإعلان عن بلاك بورد حفر الباطن منذ فترة قصيرة، وهذا الرابط تم الإعلان عنه بسبب الوباء الذي استجد وهو الكورونا ولذلك فأن العديد من الطلاب يرغبون في التعرف على رابط الوصول إلى بلاك بورد حفر الرابط وأيضاً طريقة بوابة القبول والتسجيل جامعة حفر الباطن.

في البداية يجب على جميع الطلاب الدخول إلى الرابط الخاص ببلاك بورد حفر الرابط من هنا . وبعد ذلك قم بكتابة اسم المستخدم الخاص بك فعلى سبيل المثال d’21000000. وأيضاً قم بكتابة كلمة المرور الخاصة بك بهذه الصيغة وهي [email protected] وفي النهاية قم بالضغط على كلمة تسجيل الدخول.

نبذة عن بلاك بورد جامعه حفر الباطن في المملكة العربية السعودية

جامعة حفر الباطن فهي تقع في المملكة العربية السعودية ولكن تتبع المنطقة الشرقية، أما بالنسبة لتاريخ تأسيسها فكان في عام 1435هجري وفي 2014م وذلك كان في عهد الملك عبدالله بن عبد العزيز آل السعود، بالإضافة إلى أنها تضم العديد من الكليات المختلفة والتي هي:

كلية التربية.

كلية الهندسة.

كلية الصيدلة.

كلية إدارة الأعمال.

كلية المجتمع.

كلية العلوم الطبية التطبيقية.