أخبار اليمن : الفلكي الشوافي: موجة باردة جديدة تضرب اليمن وتستمر لـ5 أيام

الفلكي الشوافي: موجة باردة جديدة تضرب اليمن وتستمر لـ5 أيامكشف الفلكي عدنان الشوافي عن كتلة هوائية باردة تضرب اليمن وتستمر لـ5 أيام ابتداءً من مساء اليوم وحتى الثلاثاء المقبل.

وتوقع الفلكي الشوافي إنخفاض ملحوظ لدرجات الحرارة الصغرى لتكون الاجواء على المرتفعات والأحواض الجبلية والهضاب الداخلية باردة الى شديدة البرودة،

ودعا الشوافي الجميع الى توخي الحذر من تأثير الاجواء خصوصاً العاملين في الأماكن المكشوفة ليلاً وفي الصباح الباكر، وكذلك رعاة الماشية والنحل وللمزارعين.

وأوضح الشوافي لـ"دوت الخليج" أن هذه المحافظات المترتبة على حسب شدة التأثير المتوقع هي:

● ذمار - صنعاء - البيضاء - أجزاء من شمال شرق إب - عمران - صعدة.

● بقية المناطق في المرتفعات الجبلية الغربية والجنوبية غربية وحتى المرتفعات الشرقية والاحواض الجبلية والهضاب الداخلية اليمنية بشكل عام.

وللاسبوع الثالث على التوالي يواصل الفلكي الشوافي تحذيراته الشديدة للمواطنين من الأجواء الباردة، داعياً إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة.