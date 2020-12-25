بعد تأجيلها.. إثيوبيا تعلن موعد الانتخابات العامة

أعلن مجلس الانتخابات الإثيوبي، الجمعة، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في الخامس من يونيو المقبل.
وجاء الإعلان عن الموعد الجديد للانتخابات خلال مشاورات أجرتها رئيسة مجلس الانتخابات الإثيوبي، برتكان مديقسا، مع عدد من الأحزاب السياسية في البلاد بشأن الانتخابات العامة.
وقالت مديقسا إن الانتخابات العامة ستُجرى في الخامس من يونيو المقبل، مشيرة إلى أنها لن تشمل إقليم تيغراي، الذي يعيش حالة استثنائية بسبب العملية العسكرية التي استهدفت إنفاذ القانون على "جبهة تحرير تيغراي" التي حكمت الإقليم.
وأضافت أن الانتخابات ستقام في كل من العاصمة أديس أبابا، وإدارة مدينة دريداوا، في الثاني عشر من يونيو، دون أن تقدم مزيدا من التوضيحات.
وأشارت المسؤولة إلى أن النتائج النهائية للانتخابات ستكون في الفترة الممتدة بين 6 إلى 28 يونيو.
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