هبوط طائرتى شحن تركيتين في قاعدتى مصراتة والوطية

جدة - نرمين السيد - وكان الناطق الرسمى باسم القوات المسلحة الليبية، اللواء أحمد المسمارى، حذر من أن الأتراك لا يريدون حلولاً سليمة فى ليبيا، وأن هدفهم السيطرة على ليبيا بقوة السلاح، لافتًا إلى أن الجيش الليبى لا يزال ملتزما بوقف إطلاق النار، استجابة لنداءات الدول الصديقة والشقيقة والمجتمع الدولى ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

وأشار المسمارى إلى قيام تركيا بجلب ميليشيات جديدة إلى ليبيا، قائلاً: "نحن نراقب ونتابع ونستطلع ما تقوم به المليشيات الإرهابية التى قامت اليوم بالتحرك بشكل ملفت للنظر فى منطقة غرب سرت فى منطقة الهيشة والقداحية وزمزم".