أوروبا تتخطى 25 مليون إصابة ونصف مليون وفاة بسبب كورونا

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "فرانس برس"، فإن منطقة أوروبا التى تضم 52 دولة، وتصل إلى الشرق وتشمل أذربيجان وروسيا، هى الأكثر تضررًا فى العالم من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا، تليها الولايات المتحدة وكندا اللتين سجلتا 19.188.172 إصابة، ثم منطقة أمريكا اللاتينية والكاريبى التى سجلت 15.024.469 إصابة، فآسيا بواقع 13.617.004 حالة.

وبحسب الوكالة الفرنسية، كانت أوروبا أولى المناطق التى تجاوزت عتبة النصف مليون وفاة جراء الإصابة بجائحة كورونا منذ يوم 17 ديسمبر الجارى.