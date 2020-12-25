تونس: اعتقال داعشى حاول طعن عناصر بالشرطة أمام مقر الحكومة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "العين" الإخبارية، قالت المصادرالأمنية، أن العملية تمت فى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة، موضحة أن الإرهابى يقيم بإحدى ضواحى العاصمة، وبايع تنظيم داعش منذ شهر يوليو الماضى.
وأضافت أن الإرهابى المعتقل تربطه صلات بالعناصر الإرهابية التى قتلت راع يدعى عقبة الذيبة فى محافظة القصرين، الأسبوع الماضى، بعدما اتهموه بالتعاون مع قوات الأمن.
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