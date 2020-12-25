رئيس البرلمان العربي: خالص التعازي لـ السيسي وشعب مصر في وفاة لاشين إبراهيم

أعرب عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، عن خالص تعازيه وصادق مواساته للرئيس عبدالفتاح السيسي والدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ ولحكومة وشعب مصر، في وفاة المستشار لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي وافته المنية اليوم الجمعة .

وأضاف رئيس البرلمان العربي، أنَّ مصر فقدت برحيل المستشار لاشين إبراهيم رمزًا وطنيًا قدم لبلاده دورًا مخلصًا وخدمات جليلة منذ التحاقه بالسلك القضائى المصري وتوليه العديد من المناصب الهامة، وصولًا إلى رئاسته الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي أدت، تحت رئاسته، دورها على أكمل وجه في الإشراف على العديد من الاستحقاقات الدستورية منها الإشراف على انتخابات رئاسة الجمهورية في 2018، والتعديلات الدستورية في 2019، وآخرها انتخابات مجلسي النواب والشيوخ خلال العام الجاري 2020.

وأشار إلى أن كل ذلك تم، على الرغم من الظروف الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، وهو ما عكس الإرادة القوية والمخلصة للفقيد الراحل وحرصه الشديد على القيام بدوره وتحمل مسئولياته الوطنية رغم كل التحديات، سائلًا الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.