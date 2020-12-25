البحرين تلغي عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد

أعلنت هيئة السياحة البحرانية، عن إلغاء عروض الألعاب النارية للاحتفال بالعام الجديد التي كان من المقرر إقامتها في منطقة خليج البحرين احتفالًا برأس السنة الميلادية، منعًا للتجمعات وحفاظًا على السلامة العامة.
وأكدت هيئة البحرين للسياحة والمعارض، إن هذا القرار تضافرًا مع الجهود التي تقوم بها مملكة البحرين ممثلةً في الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا المستجد (Covid-19)، وحفاظًا على السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين من التجمعات، وتأكيدًا على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد (Covid-19).
وأوضحت الهيئة أن التكاتف مع الصفوف الأمامية في مكافحة فيروس كورونا، سيُعيد الحياة لطبيعتها مرةً أخرى، وستعود الفعاليات والاحتفالات من جديد.
يأتي ذلك فى الوقت التى تتواصل فيه أعداد ضحايا فيروس كورونا تسجيل ارتفاع مطرد، حيث حصد الوباء أرواح مليون وأكثر من 741 ألف شخص حتى الآن، فيما تم تسجيل 79.3 مليون إصابة حول العالم، وفق ما ذكرته قناة "روسيا اليوم".
وتتصدر الولايات المتحدة قائمة الدول الأكثر تضررا جراء تفشي الوباء، حيث تجاوز عدد الإصابات فيها 18.6 مليون، وبلغت حصيلة الوفيات أكثر من 329 ألف حالة منذ بدء تفشي الوباء.
وسجلت البرازيل 190 ألف حالة وفاة جراء تفشي الوباء، وتجاوز إجمالي الإصابات 7.4 مليون إصابة حتى الآن.
وتحتل الهند المرتبة الثالثة من حيث عدد الوفيات، بنحو 147 ألف وفاة، وأكثر من 10.1 مليون إصابة منذ بدء تفشي الوباء، تليها المكسيك حيث تسبب فيروس كورونا في وفاة أكثر من 121 ألف شخص، وتجاوز عدد الإصابات فيها مليون و362 ألفا.
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