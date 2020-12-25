نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استطلاع: 72% من الأمريكيين يؤيدون فرض ارتداء الكمامة في كل الأماكن العامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف استطلاع للرأي أجرته "Vox / Data for Progress" أن حوالي 7 من كل 10 أمريكيين يدعمون اقتراح الرئيس المنتخب، جو بايدن، بشأن التفويض الفيدرالي لفرض ارتداء الكمامة.

ووجد الاستطلاع دعما بنسبة 69 % للتفويض الذي سيكون ساريا على الممتلكات الفيدرالية المفتوحة للجمهور مثل المحاكم ومكاتب البريد.

كما حظي اقتراح ارتداء الكمامة في كل الأماكن العامة بتأييد نسبة 72 %، فيما قال 66 % أنه يجب فرض ارتداء الكمامة على كل شخص يتواجد خارج منزله.

كما وجد الاستطلاع أن 27 % يعتقدون أن المدارس يجب أن تكون مفتوحة، مقارنة بـ35 % قالوا إنه يجب أن تفتح أبوابها عندما تتأمن الموارد اللازمة لضمان السلامة.

وقال 35 % آخرون إنه يجب أن تظل المدارس مغلقة حتى يتوفر لقاح فيروس كورونا بسهولة للجمهور.