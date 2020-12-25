الاستعلام عن شكاوي منحة ال 500 جنيه الدفعة الخامسة والسادسة للعمالة الغير منتظمة 2021

منحة ال 500 جنيه الدفعة الخامسة، بعد أن تم استلام المرحلة الرابعة من منحة ال 500 جنيه للمستحقين، هناك بعض الفئات الذين لم تصل لهم رسائل حتى الآن بعد تحديث وفرز بياناتهم، ولا يعلم هؤلاء المستحقين سبب تأخير الرسائل أو منعهم من صرف الدفعة الرابعة لهم وباقي الدفعات الخامسة والسادسة، حيث أنه سيتم صرف المرحلة الخامسة من المنحة في بداية شهور عام 2021، أو في شهر يناير حسب ماتقرره وزارة القوى العاملة المصرية، ويليها صرف المرحلة السادسة، ويمكن للأشخاص عمل شكوى على موقع شكاوي الوزارة لعرض حالتهم وسبب عدم صرف هذه المراحل لهم.

كيفية عمل شكاوي على منحة ال 500 جنيه الدفعة الخامسة وسبب عدم صرف المرحلة الرابعة من المنحة

شكاوي منحة ال 500 جنيه الدفعة الرابعة والخامسة والسادسة، هو السبب الوحيد الذي لجأ إليه البعض في عدم وصول رسائل لهم، حيث أنه الكثير من الفئات المستحقة لم تصل لهم رسائل بعد، وطريقة عمل شكوى على منحة ال 500 جنيه المرحلة الرابعة للعمالة الغير منتظمة على الموقع كالآتي:

أولاً: لعمل شكوى من خلال موقع شكاوي الحكومة المصرية قبل باتباع الخطوات التالية:

قم بالدخول على موقع شكاوي الحكومة المصرية. وقم بالضغط على تسجيل شكوى جديدة. وقم بإدخال البيانات المطلوبة منك في تسجيل الشكوى للتضرر من منحة ال 500 جنيه للعمالة الغير منتظمة الدفعة الرابعة. وبعدها قم بإرسال شكوتك، واحتفظ برقم الشكوى للمتابعة من خلاله. وبعدها بأيام تابع تقرير الرد على شكوتك من نفسك الموقع بالظغط على متابعة شكوى سابقة. وقم بكتابة الرقم القومي الخاص بالشكوى في الخانة الأولى. وفي الخانة الثانية قم بكتابة رقم الشكوى الذي تم إرساله لك بعد تسجيل شكوتك. ثم اضغط بحث، وستجد رسالة أسفل بياناتك تفيد الرد عليك، بعد فرز بياناتك من قبل الجهات المختصة، ويمكنك التعليق على الشكوى من خلال إرسال تعليق.

منحة ال 500 جنيه الدفعة الخامسة وكيفية عمل شكوى على الخط الساخن 16528

شكاوي منحة ال 500 للعمالة الغير منتظمة على الخط الساخن هو من أسهل طرق تقديم شكوى، ولطريقة عمل شكوى على الخط الساخن 16528، اتبع الخطوات التالية:

قم بالاتصال برقم 16528 من أي خط محمول.

ثم اضغط رقم 1 للمتابعة باللغة العربية.

بعدها قم بالضغط على رقم 4 لعمل شكوى.

سيقوم أحد مندوبي الوزارة للشكاوي بالرد عليكم خلال ثواني.

سيطلب منك بعض البيانات، منها الرقم القومي والاسم رباعي، وغيرها من البيانات الخاصة بالتضرر من صرف المنحة المرحلة الرابعة والمرحلة الخامسة والمرحلة السادسة.

بعد الانتهاء من تسجيل البيانات سيعطيك رقم شكوى للمتابعة من خلاله، قم بالاحتفاظ به.

بعد أيام قم بمتابعة شكوتك بالاتصال بنفس الرقم 16528 .

. وستضغط رقم 1 للمتابعة باللغة العربية، ثم الضغط على رقم 5 لمتابعة شكوى، وسيقوم أحد مندوبي الشكاوي بالرد عليك وسيطلب منك رقم الشكوى لإبلاغك بما تم بعد إجراء شكوتك ومايجب فعله من خلالك.