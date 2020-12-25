رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين الجُدد 1442 وخطوات التسجيل عبر tpl.etec.gov.sa

ننشر رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين الجُدد tpl.etec.gov.sa بعد أن تم الإعلان بشكل رسمي من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مراحل التسجيل في اختبار الرخصة المهنية ومواعيد التسجيل لكل فئة من الفئات المعلن عنها والتي سيتم إيضاحها من خلال المقال، حيث بدأ موقع نظام الرخص الإلكتروني التابع للهيئة في استقبال طلبات التسجيل من المعلمين بالتعليم الأهلي لدخول الاختبارين العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، واستمر باب التسجيل مفتوحاً أمام الراغبين في التسجيل حتى تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

كما تم فتح باب استقبال الطلبات من جانب معلمي ومعلمات التعليم العام لدخول الاختبار العام والاختبار التخصصي اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر 2020م، واستمر التسجيل في الرخص المهنية لهذه الفئة من المعلمين على مدار سبعة أيام ليتم إغلاقه يوم الخميس بتاريخ 24 ديسمبر 2020م، ونوفر لمتابعينا عبر موقع ثقفني مواعيد التسجيل ورابط التسجيل الرسمي عبر موقع الهيئة الإلكتروني.

رابط تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين الجُدد

يُعد اختبار الرخصة المهنية من أهم الأدوات التي تم إطلاقها من جانب الهيئة من أجل المساعدة والإسهام في رفع جودة معلمي ومعلمات المملكة، إلى جانب العمل على تحسين قدراتهم ومهاراتهم بما يساعد بصورة مباشر في تحسين البيئة التعليمية ورفع مستواها، ويتم التأكد والتحقق من امتلاكهم الكفاءة اللازمة لأداء مهنة التعليم، ويعتبر اختبار الرخصة المهنية للمعلمين مطلباً أساسياً من أجل الحصول على الرخصة للمعلم.

وقد تم الإعلان من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدئها في الإصدار الفوري للرخص المهنية للمعلمين ممن اجتازوا اختباري قياس كفايات العام والتخصصي من خلال نظام إلكتروني متكامل، وقد تم الربط بين موقع نظام الرخص الإلكتروني وبين بعض المواقع الأخرى باعتبارهم أنظمة ذات علاقة وهم:

نظام نور.

نظام فارس.

هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي.

قناة التكامل الحكومية.

ويستقبل الموقع في الوقت الحالي طلبات التسجيل للمعلمين والمعلمات الجُدد لدخول الاختبارين العام والتخصصي “التسجيل المُبكر”، حيث تم البدء في استقبال الطلبات اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 202م، ويستمر تسجيل الرخصة المهنية للمعلمين على مدار ثلاثة أيام لينتهي في تاريخ 12 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 27 ديسمبر 2020م، ومن يرغب في التسجيل الآن يمكنه ذلك من خلال الرابط الرسمي التالي:

رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية الرسمي (tpl.etec.gov.sa). رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa).

خطوات التسجيل في الرخصة المهنية

يمكنكم التعرف على خطوات التسجيل في اختبار الرخصة المهنية الآن خطوة بخطوة من خلال الفيديو التالي:

مواعيد التسجيل في الرخص المهنية

انتهت فترة التسجيل بالرخصة المهنية بالنسبة لمعلمي ومعلمات التعليم الأهلي والتعليم العام، وبدأت فترة التسجيل للمعلمين الجدد والتي ستنتهي وفقاً للمواعيد المذكورة سلفاً، ويمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل المتبقية من خلال التالي:

موعد التسجيل لكافة الفئات لدخول الاختبار العام 1442 : (التسجيل المبكر يبدأ بتاريخ 28 ديسمبر 2020م، وينتهي في 28 ديسمبر 2021م، أي أنه يستمر لمدة عام كامل – التسجيل المتأخر يبدأ بتاريخ 1 مارس 2021م وينتهي في تاريخ 18 مارس 2021م).

: (التسجيل المبكر يبدأ بتاريخ 28 ديسمبر 2020م، وينتهي في 28 ديسمبر 2021م، أي أنه يستمر لمدة عام كامل – التسجيل المتأخر يبدأ بتاريخ 1 مارس 2021م وينتهي في تاريخ 18 مارس 2021م). موعد التسجيل لكافة الفئات لدخول الاختبار التخصصي: (التسجيل المبكر يبدأ بتاريخ 28 ديسمبر 2020م وينتهي في تاريخ 7 يناير 2021م – التسجيل المتأخر يبدأ بتاريخ 8 يناير 2021م وينتهي بتاريخ 21 يناير 2021م).