رابط التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442 وطريقة التقديم عبر tpl.etec.gov.sa

ننشر رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 للمعلمين للتقديم وفق الخطة الزمنية التي وضعتها هيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، وذلك بعد أن أعلنت الهيئة رسمياً عن مراحل إصدار الرخصة المهنية للمعلمين لعام 2020 -2021م، حيث بدأت المرحلة الأولى لإصدار الرخصة بتدشين نظام الرخص في تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

كما بدأت المرحلة الثانية الخاصة بتسجيل المعلمين المجتازين لاختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات لإصدار الرخصة المهنية لهم بتاريخ السادس من شهر ديسمبر 2020م، أما المرحلة الثالثة وهي مرحلة تسجيل المعلمين “معلمي التعليم الأهلي” في الاختبار العام والتخصصي والذي يستمر لمدة ثلاثة أيام، ويمكنكم التعرف على باقي مراحل إصدار الرخصة المهنية 1442، إلى جانب الحصول على رابط دخول موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الرسمي، والتعرف على مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال المقال عبر موقع ثقفني.

رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442

أنشأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبار الرخص المهنية لأنه يعتبر أحد الأدوات التي تساعد وتسهم في العمل على رفع جودة أداء المعلمين والمعلمات وتحسين القدرات والمهارات لديهم، حيث يتم من خلال الاختبار التأكد من امتلاكهم الكفاءة اللازمة لأداء مهنة التعليم بالمملكة العربية السعودية، ويعتبر اختبار الرخصة المهنية مطلباً هاماً لحصول المتقدم على رخصة مهنية للمعلم.

ويتكون اختبار الرخصة المهنية من جزأين، الأول وهو الاختبار التربوي العام لكافة المعلمين ويغطي المجالات التربوية العامة (القيم والمسؤوليات المهنية – المعرفة المهنية – الممارسة المهنية)، أما الثاني وهو الاختبار التخصصي الذي يغطي المجالات والمعايير لبنية التخصص، وقد تم اعتماد 37 تخصصاً للمعلمين حتى الآن في الهيئة، ويتم التقديم للاختبار في المواعيد الرسمية الواردة ضمن مراحل إصدار الرخصة المهنية المحددة من جانب الهيئة، حيث تتمثل مراحل الإصدار في التالي:

المرحلة الأولى : تفعيل نظام الرخص في تاريخ 1 ديسمبر 2020م.

: تفعيل نظام الرخص في تاريخ 1 ديسمبر 2020م. المرحلة الثانية : بدء تسجيل المعلمين ممن اجتازوا اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات ومن ثم إصدار الرخصة لهم اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر 2020م.

: بدء تسجيل المعلمين ممن اجتازوا اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات ومن ثم إصدار الرخصة لهم اعتباراً من تاريخ 6 ديسمبر 2020م. المرحلة الثالثة : بدء تسجيل معلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام، ويتم التقديم باتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 الرسمي المرفق.

: بدء تسجيل معلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام، ويتم التقديم باتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية 1442 الرسمي المرفق. المرحلة الرابعة : الفترة الأولى الاختبار التخصصي اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م، ويستمر حتى 30 يناير 2021م.

: الفترة الأولى الاختبار التخصصي اعتباراً من تاريخ 23 يناير 2021م، ويستمر حتى 30 يناير 2021م. المرحلة الخامسة : الفترة الثانية “الاختبار العام” اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م.

: الفترة الثانية “الاختبار العام” اعتباراً من تاريخ 20 مارس 2021م، ويستمر حتى 26 مارس 2021م. المرحلة السادسة: إطلاق نتائج اختبارات الرخصة المهنية ومن ثم إصدارها للمعلمين والمعلمات في تاريخ 30 مايو 2021م.

رابط دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية (e-services.qiyas.sa). رابط التسجيل وإصدار الرخص المهنية لمن اجتاز اختباري كفايات المعلمين والمعلمات (tpl.etec.gov.sa).

طريقة التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين 1442

يتم التسجيل في نظام الرخص المهنية لإصدار الرخصة في حال كان المتقدم مجتازاً لاختبار الكفايات عن طريق الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب الإلكتروني، ثم الدخول من خلال بوابة النفاذ الوطني الوحد عن طريق تعبئة بيانات نظام ابشر (اسم المستخدم – كلمة المرور – رمز التحقق)، ثم النقر على أيقونة “إصدار” مباشرةً.

أما في حال كان المتقدم غير مجتازاً لاختبارات الكفايات للمعلمين والمعلمات، فيتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية من خلال أيقونة “الاختبارات” ثم اختيار (الاختبارات العامة – الاختبارات التخصصية)، ويتم التقديم وفق المواعيد الرسمية المعلن عنها من قبل الهيئة.

ومن يرغب في دخول الموقع الرسمي للهيئة، يمكنه ذلك من خلال اتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي المرفق، ويمكنكم التعرف على خطوات التقديم على الرخص، يمكنه ذلك من خلال الفيديو التالي:

ضوابط إصدار الرخص المهنية للمعلمين

مواعيد التسجيل في اختبار الرخصة المهنية 1442

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن مواعيد التسجيل في الاختبارات الخاصة بالرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات رسمياً عبر موقعها الإلكتروني، حيث يمكنكم التعرف على مواعيد التسجيل الرسمية من خلال التالي:

بدء التسجيل لمعلمي التعليم الأهلي لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020، ويستمر التسجيل متاحاً لمدة 3 أيام لينتهي في تاريخ 17 ديسمبر 2020م.

لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 15 ديسمبر 2020، ويستمر التسجيل متاحاً لمدة 3 أيام لينتهي في تاريخ 17 ديسمبر 2020م. بدء التسجيل لمعلمي التعليم العام لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 7 أيام لينتهي في تاريخ 24 ديسمبر 2020م.

لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 18 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 7 أيام لينتهي في تاريخ 24 ديسمبر 2020م. بدء التسجيل للمعلمين الجُدد لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 25 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام لينتهي في تاريخ 27 ديسمبر 2020م.

لدخول الاختبار العام والتخصصي اعتباراً من تاريخ 25 ديسمبر 2020م، ويستمر لمدة 3 أيام لينتهي في تاريخ 27 ديسمبر 2020م. التسجيل لجميع الفئات لدخول اختبار الرخصة المهنية العام (التسجيل المبكر: اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2020م وحتى تاريخ 28 ديسمبر 2021م – التسجيل المتأخر: اعتباراً 1 مارس حتى 18 مارس 2021م).

(التسجيل المبكر: اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2020م وحتى تاريخ 28 ديسمبر 2021م – التسجيل المتأخر: اعتباراً 1 مارس حتى 18 مارس 2021م). التسجيل لكافة الفئات لدخول اختبار الرخصة المهنية التخصصي (التسجيل المبكر: اعتباراً من تاريخ 28 ديسمبر 2020م وحتى تاريخ 7 يناير 2021م – التسجيل المتأخر: اعتباراً 8 يناير وحتى 21 يناير 2021م).

التسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين

يتم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، وذلك عن طريق دخول موقع قياس الخدمات الإلكترونية باتباع الرابط الرسمي المرفق، ثم النقر على أيقونة “ملف المستفيد”، ثم تسجيل الدخول بالبيانات الشخصية أو إنشاء حساباً جديداً في حال عدم وجود مُسبق.

الدخول على الاختبارات المهنية ثم اختيار اختبار “الرخصة المهنية للمعلمين”، ثم النقر على “تسجيل”، ويجب قراءة التعليمات والملاحظات الخاصة بالاختبار بدقة عالية ثم النقر على متابعة، ثم الموافقة على الشروط والأحكام ثم التالي، واختيار مقر اختبار قياس المتوفر ضمن عدد من المقررات، ويجب متابعة تعليمات هيئة تقويم التعليم والتدريب فيما يتعلق بتسجيل البيانات لدخول اختبار الرخصة المهنية، ثم النقر على “إرسال”، ويمكنكم الحصول على رابط التسجيل في الرخصة المهنية من خلال موقع ثقفني.

تحديث: يتم استخدام نتائج الاختبار للحصول على الرخصة لشاغلي الوظائف التعليمية “المعلمين – المعلمات”، ومن ثم المفاضلة للوظائف التعليمية من جانب الجهات المختصة بهذا الأمر بوزارة التعليم ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وتتيح هيئة تقويم التعليم والتدريب أمام المعلمين على رأس العمل أو ممن يرغبون في الالتحاق بمهنة التدريس من حاملي مؤهل البكالوريوس إمكانية التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بقسميه العام والتخصصي.

خطوات إصدار الرخص المهنية 1442

تمر عملية إصدار الرخصة المهنية لشاغلي الوظائف التعليمية ممن اجتازوا اختبار قياس كفايات المعلمين والمعلمات بعدد من الخطوات يمكن إجمالها في التالي:

التسجيل في نظام الرخص المهنية للمعلمين الذي بدأ اعتباراً من السادس من شهر ديسمبر الجاري.

التأكد من بيانات المعلم الشخصية والأهلية للحصول على الرخصة المهنية.

دفع رسوم إصدار الرخصة المهنية.

إصدار الرخصة المهنية للمعلم.

يتم التسجيل للحصول على الرخصة عن طريق موقع نظام الرخص الرسمي.

تحديث: أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن البدء في الإصدار الفوري للرخصة المهنية لمن اجتازوا اختباري الكفايات العام والتخصص عن طريق نظام إلكتروني سهل الاستخدام، وقد تم من خلاله توفير الربط المتكامل مع الجهات والأنظمة التعليمية الحكومية ذات العلاقة مثل (نظام نور – نظام فارس – قناة التكامل الحكومية – هيئة البيانات والذكاء الاصطناعي).

بالإضافة إلى قواعد البيانات الخاصة بالمركز الوطني للقياس، وذلك من أجل ضمان تقديم العديد من الخدمات الإلكترونية بشكل يسير للمعلمين والمعلمات ممن يرغبون في إصدار الرخصة المهنية لهم، حيث يهدف نظام الرخص المهنية إلى المساعدة والإسهام في رفع الجودة في أداء المعلمين والمعلمات بما يتفق مع معايير ومتطلبات ومستويات مهنية من أجل الارتقاء والتطور المهني والتشجيع على تطوير التعليم الذاتي، وباتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي المرفق، يمكنكم التقديم وفق الخطة الزمنية الموضوعة من جانب الهيئة.

إثبات دخول اختبار الرخص المهنية للمعلمين

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن المستندات الرسمية التي تثبت دخول الاختبار وفرقت بين ما إذا كان المتقدم مواطناً سعودياً أو مقيماً بالمملكة العربية السعودية، حيث يتم إثبات دخول اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات السعوديين من خلال تقديم أحد الإثباتات الآتية (أصل الهوية الوطنية للمواطن – أصل رخصة القيادة -أصل جواز السفر + صورة من بطاقة العائلة).

أما عن إثبات دخول اختبار الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات غير السعوديين، فيتم تقديم أحد الإثباتات الآتية (أصل الإقامة الشخصية – أصل رخصة القيادة السعودية – أصل جواز السفر + صورة من الإقامة الشخصية)، ويجب العلم أنه لا يتم قبول بطاقة البصمة في اختبار المعلمات ويجب إحضار أحد الإثباتات المذكورة.

التسجيل في الرخص المهنية للمعلمين 1442

وفقاً للمواعيد الرسمية المقررة من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب للتسجيل في الرخصة المهنية للمعلمين، فمن المقرر أن تنتهي عملية استقبال التسجيل “المبكر” في الرخصة لمعلمي التعليم الأهلي في الاختبار العام والتخصصي غداً الخميس بتاريخ 2 جمادي الأولى 1442 الموافق لتاريخ 17 ديسمبر 2020م.

تحديث: بدأ موقع الرخص المهنية الإلكتروني اعتباراً من يوم الجمعة بتاريخ 3 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 18 ديسمبر 2020م في استقبال طلبات التسجيل في الرخص المهنية لمعلمي التعليم العام لدخول الاختبار العام والتخصصي، ويتمر باب التسجيل “المبكر” مفتوحاً على مدار سبعة أيام لينتهي في تاريخ 24 ديسمبر 2020م، ويتم التقديم في نظام الرخص من خلال اتباع رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي المرفق.

تحديث: وفقاً للمواعيد المحددة رسمياً من جانب هيئة تقويم التعليم والتدريب فيما يتعلق بمواعيد التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالمملكة العربية السعودية، فقد تم البدء في استقبال طلبات التسجيل من المعلمين الجُدد في الرخصة المهنية عبر موقع نظام الرخص المهنية الإلكتروني اعتباراً من اليوم الجمعة بتاريخ 10 جمادي الأولى 1442هـ الموافق لتاريخ 25 ديسمبر 2020م، ومن يرغب في التسجيل الآن، يمكنه ذلك من خلال رابط التسجيل في الرخصة المهنية الرسمي المرفق.