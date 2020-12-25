موعد مباراة الأهلي والرائد الجولة 10 ومتابعة للقنوات الناقلة للدوري السعودي

ينتظر جماهير كرة القدم موعد مباراة الأهلي والرائد في إطار منافسات الجولة العشرة، من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يسعى كل فريق أن يثبت جدارة استحقاق الفوز في هذه المباراة، فأما الرائد فيسعى نحو تحسين مركزه، بينما الأهلي يسعى نحو تحقيق الصدارة، أو على الأقل الاقتراب بخطوات منها، وخصوصًا وأن مباراته ستكون عقب مباراة الهلال والاتحاد في نفس الجولة.

مباراة أهلي جدة والرائد

حصل نادي أهلي جدة على المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصل عليها تسعة عشر نقطة، وذلك من خلال الفوز في ست مباريات، والتعادل في مباراة واحدة، ولاقته الهزيمة في جولتين، ويسعى اليوم نحو تحقيق ثلاثة نقاط إضافة من أجل الاقتراب من نادي الهلال الحاصل على 22 نقطة.

وعن نادي الرائد فقد استطاع الحصول على المركز الحادي عشر، برصيد نقاط إحدى عشر نقطة، بعد أن حقق الفوز في ثلاثة مباريات، والتعادل في مباراتين، ولكنه خسر في أربعة جولات، منها ثلاثة جولات متتالية.

موعد مباراة الأهلي والرائد

يوم الأحد الموافق 27 ديسمبر، من خلال ملعب الملك عبد الله في بريدة يلتقي نادي أهلي جدة والرائد، وذلك في تمام الساعة الخامسة إلا خمسة بتوقيت القاهرة، وفي تمام الساعة السادسة إلا خمسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة مباراة الرائد ضد الأهلي

ونتابع أحداث اللقاء المثير الذي يجمع كلًا من الرائد ضد الأهلي في المباراة المقبلة في الجولة العاشرة من الدوري السعودي من خلال قنوات السعودية الرياضية، الحاصلة على حقوق النقل بالكامل، ويعقبها استوديو تحليلي لمتابعة أحداث اللقاء من الطرفين، وتقييم أداء الحكام أيضًا، ويحضره عدد كبير من خبراء كرة القدم في السعودية.

أخبار الدوري السعودي موسم 2020-2021

استطاع نادي الهلال السعودي أن يتصدر جدول الدوري السعودي، ويليه نادي الأهلي، بينما نادي الشباب استطاع الحصول على المركز الثالث، أما عن نادي التعاون فقد تمكن من الحصول على المركز الرابع، ويليه في المركز الخامس، نادي اتحاد جدة الذي حصل على رصيد نقاط 14 نقطة، وفي المركز الثالث نادي الاتفاق، وعن الأندية المعرضة إلى الإقصاء حتى الآن، فهي نادي العين ونادي النصر السعودي ونادي ضمك.