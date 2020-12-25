تسجيل المعلمين الجدد 2021 للحصول على الرخصة المهنية مواعيد وخطوات

تسجيل المعلمين الجدد 2021 , يعد موعد تسجيل المعلمين الجدد للحصول على الرخصة المهنية من أكثر الأمور التي تَشغل بال المواطنين في المملكة العربية السعودية، لأنه سَيُساعد المُعلمين والمُعلمات في القيام بالتَسجيل مَوقع قياس، والحصول على الرخصة التي سَتٌساعدهم في خوض المجال المهني للعمل في مُختلف المدارس الحكومية السعودية، او الخاصة، ولهَذا يَسرع الجميع في مَعرفة المَوعد حتى يَتنسى لهم التسجيل والحصول على الوَظيفة.

تسجيل المعلمين الجدد 2021

تَم الإعلان من قَبل هيئة تَقويم التَعليم والتَدريب أنه اعتبارًا من يوم الجمعة سَيَتم استقبال كل الطلبات الخاصة بالمُعلمين والمُعلمات الجُدد والذين يَرغبون في الالتحاق بَهيئة التدريس، والحصول على الرخصة المَهنية، وذَلك في خلال ثلاث أيام من بدء فَتح باب التَسجيل.

على أن يَتم قَبول كُلًا من الاختبارين سواء أكان العام أو التَخصصي، ولقد تَم إطلاق رابط التسجيل في الرخصة المهنية، ولَقد تَقرر أن الهّيئة سَتستقبل الطلبات على قسمين:-

والذي يَبدأ من اليوم الثالث والعشرين من شهر يناير لعام 2021، وسَيَستمر تَلقي الطلبات حتى يَوم الثلاثين من نفس الشهر.

القسم الأولالقسم الثاني للاختبار العام

والذي يَبدأ من اليوم العشرين من شهر مارس وحتى اليوم السادس والعشرين من نفس الشهر.

هذا وسَيَتم الإعلان عن نَتائج القسمين في يوم 30 من شهر مايو 2021، وفي نفس الوقت سَيَتم مَنح المُجتازين بالاختبارات حتى يَستطيعوا القيام بامتهان مَهنة التدريس على الفور.

خطوات التسجيل في اختبارات الرخصة المهنية

يُمكن للمُعلمين والمُعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المَهنية، التسجيل عبر منصة قياس، واتباع هَذه الخطوات الآتية:-

يَجب أن يَكون المُعلم مُسجلًا بالمَنصة، حتى يَتسنى له الدخول باستخدام اسم المُستخدم وكلمة السر.

ثم القيام باختيار أيقونة (الاختبارات المُتاحة للتسجيل).

والضغط على الاختبارات المُتاحة للتسجيل.

ثم اختيار (اختبار الرخصة المَهنية للمُعلمين).

يَجب على المُتقدمين ضرورة قراءة كافة الأحكام والشروط المُتوفرة والموافقة عليها.

ثم الضغط على التالي، واختيار الموعد والمكان المٌناسب للمُتقدم حتى يَتسنى له فيهما أداء الاختبار.

ثم يَتم دفع كل الرسوم المطلوبة، ويَتوفر طرق للدفع كثيرة مُناسبة يُمكن اختيار منها.

ثم القيام بالضغط على (تأكيد التَسجيل).

وبالتالي تستطيع إتمام خطوات تسجيل المعلمين الجدد 2021 للحصول على الرخصة المهنية.