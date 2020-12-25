كورونا يجبر "فيفا" على تأجيل بطولتي كأس عالم

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الجمعة، تأجيل بطولتي كأس العالم للشباب تحت 20 عاماً في إندونيسيا وتحت 17 عاماً في بيرو، بعدما كانتا منتظرتين العام المقبل، وذلك حتى عام 2023 بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأوضح الفيفا في بيان على موقعه الإلكتروني أن "وباء كوفيد-19 لا يزال يشكل تحديات لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية، لاسيما فيما يخص تقييد حركة السفر الدولية".

وأضاف: " فشلت الحالة العالمية في التأقلم والوصول إلى مستوى كافٍ لمواجهة التحديات المرتبطة باستضافة البطولتين"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ولفت البيان إلى أن المنظمة الدولية تتطلع إلى العمل مع البلدين المضيفين "لتنظيم بطولتين ناجحتين" عام 2023.

وليس تأجيل هذين الحدثين جديداً على الرياضة العالمية، فسبق أن تم تأجيل بطولة كأس أوروبا حتى عام 2021، إلى جانب بطولة كوبا أميركا في العام نفسه، والألعاب الأولمبية في طوكيو، إضافة إلى كأس الأمم الإفريقية المؤجلة حتى يناير 2022.