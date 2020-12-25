أردوغان يناقض نفسه: التعاون الاستخباراتى مستمر مع إسرائيل ونريد علاقات أفضل

جدة - نرمين السيد - وأشار الرئيس التركى إلى أن أنقرة ترغب فى علاقات أفضل بين إسرائيل والفلسطينيين. وتأتى تصريحات أردوغان مناقضة تمامًا لمواقفه القريبة السابقة، وهدد فى أغسطس الماضى بتعليق العلاقات الدبلوماسية مع أبو ظبى وسحب السفير التركى من الإمارات، احتجاجًا على اتفاق السلام الذى أبرمته الدولة الحليجية مع إسرائيل، متهمًا الإمارات بأنها خانت القضية الفلسطينية.

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