عاجل- تأهب تام.. السفارة الأمريكية ببغداد تجلى جميع موظفيها

جدة - نرمين السيد - وقالت مصادر لقناة "العربية"، إن القواعد الأمريكية والتابعة للتحالف الدولى فى العراق دخلت فى حالة التأهب. تأتى الإجراءات الأمريكية الأخيرة فى أعقاب انفجار عبوة ناسفة فى رتل للتحالف الدولى فى العراق، اليوم الجمعة، وهو الحادث الثالث من نوعه فى أسبوع واحد.

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