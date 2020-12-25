دون توضيح أسباب.. إثيوبيا تسرع بإجراء انتخابات فى يونيو المقبل

وكان مجلس الانتخابات الإثيوبى أعلن فى مارس الماضى، تأجيل إجراء الانتخابات العامة بسبب فيروس كورونا إلى أجل غير مسمى، بعدما كان مقررا لها 29 أغسطس.
ويأتى قرار المجلس، وهو هيئة دسورية مستقلة، فى أعقاب مشاورات أجرتها رئيسته برتكان مديقسا، مع عدد من الأحزاب السياسية فى البلاد، حيث قالت إن الانتخابات العامة سيتم إجراؤها فى يوم 5 يونيو، غير أنها لن تشمل إقليم تجراى الذى يعيش حالة إستثنائية خاصة.
وأشارت مديقسا إلى أن إجراء الانتخابات فى العاصمة أديس أبابا وإدارة مدينة دريداوا سيكون يوم 12 يونيو، وأن نتائج الانتخابات النهائية ستكون فى الفترة من 6 إلى 28 يونيو.
ويأتى القرار بتسريع إجراء الانتخابات الإثيوبية دون توضيح أسباب لذلك، بينما كانت الحكومة المركزية شنت حربًا عسكرية واسعة ضد الإقليم الشمالى فى تيجراى عقابًا للإقليم الذى أجرى انتخابات استقلال محلية، حيث اتهمت الحكومة قوات "جبهة تحرير تيجراى" بإثارة الفتن فى البلاد والوقوف خلف محاولات لاغتيال رئيس الوزراء آبى أحمد.
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