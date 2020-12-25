واشنطن تتهم إيران بإعداد قائمة اغتيالات تضم مسؤولى الانتخابات الأمريكية

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لشبكة "إن بى سى نيوز" الأمريكية، أعدت إيران "قائمة اغتيالات" عبر الإنترنت تضم مسؤولين فى واشنطن، ممن ساعدوا فى إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2020، والتصديق على نتائجها.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أن قائمة الاغتيالات المشار إليها جاءت بعنوان: "أعداء الشعب"، مؤكدة أنه تلك القائمة جاءت بمثابة دعوة لحمل السلاح لمؤيدى الرئيس دونالد ترامب للانتقام من العديد من مسؤولى الدولة والمسؤولين الفيدراليين، بالإضافة إلى موظفى شركة تصنيع معدات التصويت "دومينيون فوتينج سيستمز".

وفى بيان لهما، قال مكتب التحقيقات الفيدرالى "إف بى آى" ووكالة الأمن السيبرانى الأمريكى، إنهما يملكان معلومات موثوقة تؤكد مسؤولية جهات سيبرانية إيرانية عن الواقعة، لافتين إلى أن القائمة ضمت صور وعناوين منازل مزعومة ومعلومات التواصل الخاصة بأشخاص ربطهم بعض أنصار ترامب بنظريات المؤامرة ـ التى لا أساس لها من الصحة ـ حول سبب خسارته فى الانتخابات.

كما أشار بيان الوكالتين إلى إنشاء موقع "أعداء الشعب" بعد الانتخابات، معتبرين أنه يكشف نوايا إيران المستمرة لخلق حالة انقسامات وانعدام الثقة داخل الولايات المتحدة، وتقويض الثقة العامة فى العملية الانتخابية للبلاد.