ارتفاع حصيلة القتلى فى مجزرة بنى شنقول غرب إثيوبيا إلى 207

جدة - نرمين السيد - وكانت منظمة العفو الدولية أشارت فى البداية إلى مقتل 100 مدنى على أيدى مسلحين فجر الثلاثاء الماضى، إلا أن أن مكتب الاتصالات فى مقاطعة بولين كاونتى التابع لإقليم بنى شنقول غومز الإثيوبى، كشف اليوم الجمعة عن زيادة كبيرة فى أعداد الضحايا، وذلك استنادًا إلى نقطة اتصال أقيمت بالمنطقة.

وأشارت المنظمة إلى أن المهاجمين تعقبوا أفرادًا من قوميات الأمهرة، والأورومو، وشيناشا فى منطقة بنى شنقول غومز، واعتدوا عليهم بالطعن، وإطلاق النار، وإضرام النيران فى المنازل.

كما أظهر مكتب الاتصال صورًا لمقبرة جماعية تضم ضحايا المجزرة.

ومن جانبها، قالت حكومة إقليم بنى شنقول غومز، أمس الخميس، إن الجيش قتل نحو 42 رجلا كانوا وراء الهجوم، إلى جانب احتجاز 5 مسؤولين بارزين من المنطقة.