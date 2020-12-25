براءة مالك المدرسة وعدم مسؤولية موظفات التربية بقضية فاجعة البحر الميت

دوت الخليج :- عقدت محكمة الاستئناف الخميس، جلسة في قضية فاجعة البحر الميت.
و أيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة صلح جزاء عمان في أغلب جوانبه بقضية فاجعة البحر الميت.
وحكمت المحكمة بتغريم المدرسة 200 دينار والرسوم ،وعدم مسؤولية موظفات التربية، إضافة لبراءة مالك المدرسة، وفق المراسل.
وكانت محكمة بداية عمّان بصفتها الاستئنافية، عقدت في 20 أكتوبر 2020، أولى جلساتها في قضية شهداء البحر الميت، حين أودت سيول عارمة نتجت عن أمطار غزيرة بحياة أطفال كانوا في رحلة مدرسية في منطقة وادي زرقاء-ماعين.
وداهمت سيول نتيجة أمطار غزيرة منطقة البحر الميت، في 25 تشرين الأول/أكتوبر 2018، وأودت بحياة 22 شخصًا، جلهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية، وأصيب 43 آخرون.
المديرية العامة للدفاع المدني أعلنت آنذاك أن السيول جرفت 43 شخصا، من ضمنهم 37 طالبا و7 مرافقين، فيما انهار في اليوم التالي للحادثة جسر إسمنتي قرب شاطئ عمّان السياحي في منطقة البحر الميت، وأغلق طريقا استخدم للوصول إلى موقع عمليات البحث عن المفقودين.
في تلك الفترة، نُشرت في الجريدة الرسمية تعديلات لتعليمات الرحلات والزيارات المدرسية نصت فقرة فيها على عدم السماح بتسيير رحلات مدرسية إلا بعد التأكد من ملائمة الحالة الجوية من خلال التقارير المعتمدة من دائرة الأرصاد الجوية.
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