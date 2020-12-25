عاجل .. شرطة ناشفيل الأمريكية : انفجار سيارة وسط المدينة كان متعمدا

جدة - نرمين السيد - قالت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الانفجار الذى وقع صباح اليوم لسيارة وسط المدينة كان متعمدا.



جدة - نرمين السيد - قالت شرطة مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الانفجار الذى وقع صباح اليوم لسيارة وسط المدينة كان متعمدا. ونقلت قناة "العربية" عن وسائل إعلام أمريكية، جرح 3 أشخاص جراء انفجار ناشفيل بولاية تينيسى، الذى وقع وسط المدينة.





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