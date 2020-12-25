عاجل بالفيديو .. اللحظات الأولى عقب انفجار سيارة بولاية تينيسى الأمريكية

جدة - نرمين السيد - هز انفجار وسط مدينة ناشفيل بولاية تينيسى الأمريكية، فى ساعة مبكرة من صباح اليوم الجمعة، وغطى الدخان الأسود أجواء الانفجار، حسبما أفادت قناة "فوكس نيوز" الأمريكية.





وبحسب القناة، فإن الانفجار تم الإبلاغ عنه فى حوالى الساعة 5:40 صباحا، بالتوقيت المحلى، وقالت إدارة مطافئ ناشفيل فى بيان "وقع حادث انفجار.. إدارة شرطة مترو ناشفيل وإدارة إطفاء ناشفيل فى الموقع.. لا توجد تفاصيل إضافية لتقديمها فى هذا الوقت." وسرعان ما تواجدت الشرطة ورجال الإطفاء فى مكان الحادث بعد أن تسبب الانفجار فى حدوث هزات أرضية فى المنطقة المحيطة، بحسب القناة الأمريكية. وتداول مواطنون مقاطع فيديو تبرز اللحظات الأولى للانفجار.

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