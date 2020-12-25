وفاة زعيم المعارضة فى مالى عن 71 عاما متأثرا بكورونا

وكان سيسى، وهو وزير مالية سابق خسر انتخابات الرئاسة أمام إبراهيم أبو بكر كيتا عامى 2013 و2018، يعتبر من بين الأوفر حظا فى انتخابات من المتوقع أن تُجرى أوائل عام 2022 بعد الإطاحة بكيتا فى انقلاب عسكرى فى أغسطس الماضى.
وقال المتحدث نوحوم توجو دون الإدلاء بتفاصيل "أؤكد أن إسماعيل توفى الليلة الماضية فى باريس"، وقالت وسائل إعلام فرنسية إنه توفى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا "كوفيد-19"، بحسب إذاعة "مونت كارلو" الدولية.
واختطف مسلحون سيسى فى مارس الماضى، خلال الدعاية لانتخابات برلمانية فى منطقة تمبكتو فى شمال البلاد، وتم إطلاق سراحه فى أكتوبر تشرين الأول مع عاملة الإغاثة الفرنسية صوفى بيترونا ورهينتين إيطاليتين.
وخلال احتجازه أطاح مجلس عسكرى بكيتا متهما إياه بالتسبب فى انعدام الأمن بسبب نشاط متشددين مرتبطين بتنظيمى القاعدة والدولة الإسلامية، وكذلك فى فساد على مستوى عال.
وتحت ضغط دول فى المنطقة تخلى المجلس العسكرى رسميا عن السلطة فى سبتمبر لحكومة انتقالية تتولى إدارة البلاد 18 شهرا.
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