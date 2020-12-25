3 حالات مستثناة من قرار الإغلاق فى السعودية.. تفاصيل

أكدت المديرية العامة للجوازات السعودية أن جميع منافذ البلاد البرية والبحرية والجوية تم إغلاقها تماما ولمدة اسبوع وذلك بناء علي القرار الصادر من السلطات في المملكة ولكن مع وجود 3 حالات استثنائية.
جاء ذلك ردا علي استفسار أحد المستفيدين: "هل الحدود البرية مفتوحة للخارجين من المملكة إلى الأردن؟.
وكشف الجوازات السعودية عبر حسابها علي موقع التدوينات القصيرة تويتر أن الحالات الثلاث المستثناة من قرار الغلق هي حركة نقل البضائع والسلع، وسلاسل الإمداد، والحالات الاستثنائية".
وتعد المملكة العربية السعودية هي ثاني دولة عربية تتخذ إجراءات تتعلق بوقف الرحلات الجوية مع بريطانيا، حيث أوقفت الكويت دخول الرحلات القادمة من بريطانيا، بعدما كشفت المملكة المتحدة رصدها سلالة جديدة من فيروس كورونا تتسم بأنها سريعة الانتشار.
واتخذت العديد من الدول، أغلبها أوروبية، قرارات بحظر السفر من وإلى بريطانيا ومنع دخول الرحلات القادمة من المملكة المتحدة.
وأثارت السلالة الجديدة المُكتشفة في العاصمة لندن وجنوب شرق إنجلترا مخاوف عالمية متصاعدة، وسط تحذيرات لمنظمة الصحة العالمية، التي أعلنت رصد حالات لهذه السلالة في هولندا والدنمارك وأستراليا.
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