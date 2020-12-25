حالة جوية نادرة الحدوث.. تحذير لسكان السعودية من طقس السبت والأحد

توقع مركز طقس العرب، تعرض المملكة العربية السعودية خلال اليومين القادمين لحالة جوية نادرة الحدوث في المملكة حيث تزايد المؤشرات لاحتمالية تساقط الثلوج على أجزاء من المملكة خلال ليلة غدا السبت وحتى صباح يوم الأحد.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق في المملكة اعتبارًا من ساعات مُتأخرة من ليلة الجمعة/السبت التعرض لأحوال جوية غير مُستقرة تتمثل بتزايد فرصة هطول زخات رعدية من الأمطار المُترافقة مع تساقط زخات من البَرَد، في أجزاء عِدة من محافظة المدينة المنورة تمتد تدريجيًا في ساعات مُتأخرة من الليل وفجر يوم السبت إلى مدينة حائل ومعظم مدن المحافظة وفق ما ذكر بيان مركز طقس العرب.

كما توقع المركز أن تمتد فرص الأمطار الرعدية لتشمل بالإضافة إلى حائل والمدينة المنورة، مُرتفعات مكة المكرمة والطائف ومرتفعات تبوك وبعض المناطق الساحلية الغربية وذلك مع ساعات نهار السبت.

وقال المركز في بيانه: مع حلول ساعات المساء تبدأ تخريجات بحرية قوية بالتشكل قُبالة سواحل البحر الأحمر المُقابلة لسواحل المدينة المنورة و تحديدًا مدينتي ينبع والرايس وتكون هذه التخاريج البحرية على شكل زخات رعدية من الأمطار الغزيرة و المُترافقة مع تساقط البرد والرياح ذات الهبات القوية.

وأضاف المركز: وتمتد زخات من الأمطار ليلًا إلى الحدود الشمالية ورفحاء وعرعر بالإضافة إلى الجوف وسكاكا والحدود السعودية الأردنية وأجزاء عّدِة من تبوك.

كما حذر المركز من حالة عدم الاستقرار الجوي التي تتصادم مع تمدد لكتلة هوائية شديدة البرودة و سيبيرية المنشأ المُندفعة مع المُرتفع الجوي السيبيري المُمتد من الشمال والشمال الشرقي مع تمدد الأحوال الجوية غير المُستقرة القادمة من الغرب و الجنوب الغربي مع احتمالية تساقط الثلوج وذلك مع ساعات ليلة السبت/الأحد و فجر يوم الأحد.

وأوضح المركز أن هذا التلاقي بين النظامين الجويين يؤدي في بعض الحالات النادرة إلى تساقط الثلوج في مناطق غير مُعتاد تساقط الثلوج بها.

وأشار المركز إلى أن الحالة الجوية نادرة الحدوث تشمل مدينة حائل و أجزاء عِدة من محافظة حائل و خاصة الأجزاء الجنوبية و الشرقية منها ومدينة الحائط غربي حائل و الطريق الواصل ما بين المدينة المنورة و مدينة حائل و الجبال الغربية لمحافظة حائل، والجبال الشرقية لمحافظة المدينة المنورة وإلى الشرق من خيبر والطريق الواصلة ما بين ثمد و الحائط وأجزاء عِدّة من الحدود الشمالية ومناطق قريبة من الطريف، عرعر ورفحاء.

وتابع المركز: يُتوقع أن تهب رياح جنوبية شرقية قوية السرعة على أجزاء واسعة من غرب وشمال المملكة و تكون مصحوبة بهبات شديدة أحيانًا و ذلك في أجزاء من محافظة حائل، الجبال الشرقية للمدينة المنورة وتسود رياح قوية على أجزاء من الجوف، الدوادمي و السواحل الغربية لتبوك، الحدود الشمالية، وادي الدواسر، وقد تتسبب هذه الرياح بإثارة الغبار وحدوث موجات غبارية في المناطق التي لن تتعرض لهطولات مطرية.

كما توقع أن تتعرض مدينة جدة لأقوى حالة مطرية لهذا الموسم حيث يُتوقع أن تزداد فرص هطول الأمطار تدريجيًا اعتبارًا من ساعات مساء السبت من خلال وصول بعض التخاريج البحرية إلى المدينة و التي تكون على شكل سحب ركامية رعدية ممطرة غزيرة أحيانًا ومُترافقة مع رياح قوية.

واستطرد المركز: مع ساعات ما بعد مُنتصف الليل وصباح يوم الأحد، يُتوقع أن تزداد حِدّة هذه التخاريج البحرية بحيث تهطل الأمطار الرعدية على فترات و تكون غزيرة و مترافقة مع رياح قوية ورُبما تساقط البَرَد.