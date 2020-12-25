1616 إصابة و30 وفاة .. الأردن تكشف حصيلة كورونا خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل (1616) حالة إصابة بفيروس خلال الربع والعشرين ساعة الماضية، حيث توزعت مابين (627) في محافظة إربد، منها (79) في الرمثا و (477) و( 138) في الزرقاء في محافظة العاصمة عمان و (146) في محافظة المفرق، و (75) في محافظة جرش و (41) في محافظة اللقاء و (33) في محافظة الكرك و (29) في محافظة الطفلة و (23) في محافظة معان، منها (8) في البترا. 0 (17) في محافظة مأدبا و (6) في محافظة عجلون و(4) في محافظة العقبة.

أوضحت الصحة الأردنية أن إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة منذ بداية الجائحة وحتى الآن ارتفع إلى (285,306) حالات.

وذكرت الصحة الأردنية في بيان لها اليوم أن عدد الحالات النشطة حاليا (25,283) حالة.

كما سجلت الصحة الاردنية (30) حالة وفاة، ليرتفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى (3711) حالة.

فيما بلغ عدد الحالات التي أدخلت اليوم إلى المستشفيات (102) حالة، حيث غادرت (100) حالة.

وبينت الصحة الاردنية ان إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات بلغ (915) حالة ، لافتة الي ان إجمالي عدد أسرة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس بلغت (769) بنسبة إشغال

(%18)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم

أمس (282) بنسبة إشغال (31%).

كما بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكدة والمشتبهة ليوم أمس (139) بنسبة إشغال (16%).

وأفادت الوزارة الاردنية بأنه بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1816) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (256,312) حالة.

كما تم إجراء (16,827) فحص مخبرية، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,057,169) فحصة، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابية لهذا اليوم إلى قرابة (9.6%) وفق البيان الأردني.