ادعاءات مغرضة .. اول رد من المغرب على تصريحات هيومن رايتس ووتش

علقت السلطات المغربية علي تصريحات منظمة هيومن رايتس ووتش حيث عبرت عن استنكارها بشدة محاولة هيومن رايتس ووتش اليائسة النيل من كل النجاحات التي حققها المغرب ميدانيا ودبلوماسيا لتعزيز وحدته الترابية، واستغلالها المكشوف لملف حقوق الإنسان لتمرير مواقفها السياسية بشأن الصحراء المغربية وتلفيق اتهامات باطلة ضد السلطات العمومية.

وأفادت السلطات المغربية علي لسان المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، في بيان لها اليوم ، بإن منظمة هيومن رايتس ووتش حاولت الترويج لطرح سياسي معاد للوحدة الترابية للمملكة المغربية والتطورات الإيجابية التي عرفتها مؤخرا حيث أودعت كعادتها ادعاءات مغرضة لا تستند إلى أي وقائع حقيقية في محاولة لإضفاء طابع حقوقي على خطابها، ضاربة بعرض الحائط المنهجية المتعارف عليها عالميا فيما يتعلق بضوابط الحياد والموضوعية الناظمة لعمل المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في مجال حقوق الإنسان".

كما أعربت المندوبية في بيانها عن رفض بلادها رفضا تاما تبني هيومن رايتس ووتش بفكرة إعادة فتح الطريق الرابط بين المغرب وموريتانيا بمنطقة "الكركارات"، الذي جاء بعد استنفاد جميع المساعي.

وذكرت المندوبية المغربية بأن تصريحات المنظمة هي تصريحات تحمل طابع سياسي لامبرر له علي الإطلاق والمنهج الذي تتبعه المنظمة جعلتها تقدم وقائع على غير حقيقتها.

وأضاف البيان قائلا : وكان أحرى بهذه المنظمة أن تستنكر على الأقل استغلال الأطفال لأغراض سياسية من طرف الأوساط الانفصالية عوض اتهامها للسلطات المغربية التي تدخلت إعمالا للقانون لحمايتهم من هذا الاستغلال وكذلك حملة تجنيد الأطفال بمخيمات تندوف واستغلالهم في الدعاية للحرب والتحريض على الكراهية، وتوظيفها المغلوط للتدابير الاحترازية التي اعتمدتها السلطات المغربية لمكافحة تفشي الوباء من أجل حماية الحق في الحياة والحق في الصحة".

وختمت المندوبية المغربية بيانها قائلة" اذكر المنظمة بأن مراقبة حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية موكولة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان كمؤسسة دستورية مستقلة أشادت بدور لجانها الجهوية بالصحراء المغربية قرارات متتالية لمجلس الأمن وآخرها القرار الأخير 2548 المعتمد نهاية أكتوبر 2020.