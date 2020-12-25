بنك الراجحي مباشر الأفراد طريقة التسجيل

بنك الراجحي من أكبر البنوك بالمملكة العربية السعودية، حيث يقدم البنك العديد من الخدمات المصرفية لكل المتواجدين على أرض المملكة العربية السعودية، ومن تلك الخدمات خدمة مباشر الأفراد التي يقدمها عبر تطبيق الراجحي مباشر الأفراد، وتعد تلك الخدمة من الخدمات الممتازة التي تتيح لعميل البنك الاطلاع الدائم على حسابه في أي وقت، بالإضافة لإجراء العديد من التعاملات البنكية والخدمات الأخرى دون الحاجة للتوجه لفرع من فروع البنك. تمويلات السيارات من الراجحي التسجيل في خدمة مباشر الأفراد من بنك الراجحي التسجيل في خدمة مباشر الأفراد من بنك الراجحي خطوات التسجيل في خدمة مباشر الأفراد سهلة وبسيطة ويمكنك متابعتها معنا خطوة بخطوة كالآتي: أولا عليك التوجه للموقع الإلكتروني الرسمي الخاص ببنك الراجحي عن طريق الرابط المقدم أمامكم ستظهر للعميل العديد من الخيارات في الصفحة الرسمية لبنك الراجحي بمجرد الدخول على الموقع عليك اختيار خدمة مباشر الأفراد منها من أعلى يسار الصفحة. ستظهر بعدها صفحة خاصة بعملية تسجيل الدخول قم بالضغط عليها وأدخل اسم الحساب والرقم السري الخاص بحسابك. قم بالضغط على خيار التسجيل في الخدمات الإلكترونية. على العميل التسجيل بصفحة الخدمات المصرفية الإلكترونية لاستكمال إجراءات عمل خدمة مباشر الأفراد. قم بتأكيد الرقم الخاص بجوالك باستعمال بطاقة الصراف الآلي الخاص بالحساب. قم بملء كل فراغات المعلومات المطلوبة أمامك بالمعلومات الشخصية كالاسم واسم العائلة إلخ. على العميل إدخال رقم البطاقة الائتمانية الخاصة بالحساب. قم بعملية تسجيل الدخول للحساب. بعد الانتهاء من الإجراءات السابقة ستظهر صفحة أمامك بها العديد من الخيارات عليك اختيار خدمة مباشر الأفراد منها. قم بالضغط على أمر تسجيل بعد اختيار خدمة مباشر الأفراد. يقوم العميل باستكمال إجراءات التسجيل خاصته باسم الحساب والرقم السري المناسب وكتابة الرقم السري للتأكيد مرة أخرى. يقوم العميل الضغط على استمرار لاستكمال الإجراءات. سيقوم البنك بإرسال رسالة نصية محتواها رمز تأكيدي لرقم الجوال الذي قمت بالتسجيل به. قم بإدخال الرمز التأكيدي لاستكمال البيانات. قم بالضغط على كلمة التالي لاستكمال الإجراءات. ستظهر بعدها رسالة في صفحة مفادها أنه تم التسجيل بنجاح بخدمة مباشر الأفراد. بعد الانتهاء يكون العميل قد فعل خدمة مباشر الأفراد بنجاح بنك الراجحي وقروض الزواج مميزات خدمة مباشر الأفراد مميزات خدمة مباشر الأفراد كما ذكرنا تتيح خدمة مباشر الأفراد القدرة للعميل على الاطلاع على كافة تعاملاته البنكية كما تتيح له قضاء أغلب الخدمات البنكية دون عناء ومشقة عبر الإنترنت بسهولة تامة. X إقرأ أيضاً: البنك الأهلي التجاري والتمويل التأجيري

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