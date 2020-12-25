اختبار الرخصة المهنية اليوم للمعلمين الجدد وشروط القبول

التسجيل في اختبار الرخصة المهنية للمعلمين بداية من اليوم ٢٥ ديسمبر ٢٠٢٠ ميلاديا وتستمر لمده ثلاثة أيام أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب استقبال طلبات المعلمين الراغبين في التسجيل في الرخصة المهنية المعلمين الجدد، تعتبر هيئة تقويم التعليم والتدريب هيئة سعودية حكومية تهتم بالتعليم الأهلي والحكومي داخل المملكة كما أعلنت الهيئة التسجيل داخل المدارس الأهلية للمعلمين منذ منتصف الشهر الجاري شهر ديسمبر ويتبعه التسجيل في مدارس التعليم العام.

اختبار الرخص المهنية للمعلمين الجدد

اختبار الرخصة المهنية هدفه الرفع من أداء المعلمين والتأكد من كفاءتهم وتحسين مستوياتهم وقدراتهم التعليمية، كما يعتبر هذا الاختبار من شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلمين الجدد وسوف توفر هيئة تقويم التدريب والتعليم معايير وأسس يتوجب على المعلمين الالتزام بها وممارسة العمل على أساس تلك المعايير.

اختبارات الرخصة المهنية للمعلمين

يعتبر اختبار الرخصة المهنية اختبار سهل لا يحتوي على عمليات حسابية معقدة أو صعبة، لكنه يعتمد على أرقام سهله وعمليات يمكن حلها ذهنيا وبطريقه بسيطه، كما يعتمد على خبرات المعلم في مجال عمله وتخصصه كما يهتم بخبراته الحياتية كما ينقسم اختبار الرخصة المهنية إلى قسمين أساسين:

الاختبار التخصصي: ويعتمد على أسس ومعايير التخصص للمعلم المتقدم على اختبار الرخصة المهنية أو بمعنى آخر يعتمد على المادة التي يريد المعلم تدريسها والتخصص فيها.

الاختبار العام: وهو اختبار تربوي يتناول الأسس التربوية واللغوية التي يتوجب على المعلم الإلمام بها كما تشجع الهيئة جميع المعلمين للاشتراك في اختبارات الرخصة المهنية للرفع من كفائه معلميها ويشترط على المعلم اجتياز الاختبارات للحصول على الرخصة المهنية.

للحصول على رخصة معلم متقدم يتوجب على المتقدم لاختبارات الرخصة المهنية الحصول على درجه من 70 إلى 79 في كل من الاختبار التخصصي والاختبار التربوي العام وأن يكون لدى المتقدم خبره لا تقل عن خمس سنوات.

للحصول على رخصة معلم يتوجب على المتقدم لاختبارات الرخصة المهنية الحصول على درجه من 50 إلى 60 وأن يكون لدى المتقدم خبره لا تقل عن خمس سنوات.

للحصول على رخصة معلم خبير يتوجب على المتقدم لاختبارات الرخصة المهنية الحصول على درجه أعلى من 80 وأن يكون لدى المتقدم خبره لا تقل عن عشرة سنوات.

شروط الحصول على الرخصة المهنية