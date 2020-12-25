الاستعلام عن نتائج الطلاب من نظام نور noor.moe.gov.sa برقم الهوية جميع المراحل

برقم الهوية الاستعلام عن النتائج خلال نظام نور noor.moe.gov.sa ، اهم ما يشغل اذهان الطلبة هذه الأيام عقب تأدية اختباراتهم بصورة الكترونية هو التعرف على نتائجهم التى سيتم نشرها أيضاً بصورة إلكترونية خاصة بعد تصريح وزارة التعليم السعودية عن بدأ تحميل النتائج بواسطة منصة نور، لذا سنطلعكم على كيفية الوصول إلى النتائج لكل السنوات الدراسية على نظام نور.

نظام نور 1442

من المنصات الرقمية التى تم اللجوء إليها عقب تدهور الأوضاع وإضطرار الطلاب على إتمام دراستهم سواء كان الاختبارات أو معرفة النتائج بصورة رقمية، قام طلاب المملكة هذه السنة بخوض اختباراتهم خلال منصة خاصة بهذا الأمر واسمتها الوزارة بإسم ” مدرستي” وحددت لكل طالب حساب خاص بمعلوماته اسمه، وكلمة سر يقوم بالوصول إلى امتحاناته بواسطتها ومكنت لجميع الطلبة والطالبات لكل المراحل سواء كانت المتوسطة أو المرحلة الثانوية وكذلك الإبتدائية من الوصول لـ الأسألة وحلها، وقد تم ذلك بالفعل وتم الانتهاء من تأدية كل الامتحانات لم يبقي سوى الاطلاع على النتائج التى ستقدم لهم عن طريق نظام نور، لذا لم يتبقي امام الطالب سوى معرفة كيفية الوصول إلى نظام نور وخطوات الاتيان بالنتائج وهذا ما سنقدمه لكم خلال الفقرة القادمة.

الاستعلام عن النتائج خلال نظام نور

فى البداية عند رغبتك عزيزى الطالب فى الحصول على نتائج امتحاناتك عليك تحضير رقم هويتك الشخصية بجانبك لأنك ستقوم بإدخاله حتى تتمكن من معرفتها خلال نظام نور، عليك بالدخول إلى نظام نور خلال هذا الرابط بواسطة الضغط هنا، وفور فتح الموقع ادخل اسمك ورقم السري ثم الارقام الموضوعة فى المستطيل الصغير الظاهر امامك، فى النهاية بعد كتابة المعلومات المطلوبة اضغط على ” تسجيل الدخول” ، إذا وجدت الموقع ثقيل عليك بتكرار المحاولة فى أوقات مختلفة من اليوم.

هذا ومن خلال نظام نور كذلك سيتمكن عدد كبير من الطلاب من الحصول على العديد من الخدمات التعليمية المختلفة والمتعددة مثل امكانية التسجيل على الحصول على جداول الطلاب الدراسية او الحصول على وسيلة تواصل مع المعلمين والمعلمات داخل المملكة العربية السعودية وغيرها من الامور المتاح الحصول عليها باستخدام نظام نور