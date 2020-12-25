رابط نظام نور للاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الهوية المرحلة الابتدائية وجميع المراحل الفصل الدراسي الاول 1442

بالاسم وكلمة المرور استعلم عن النتائج خلال نظام نور ، من الأشياء الهامة التى تشد تركيز الطلاب وتفكيرهم هذه الفترة هو التعرف على درجات اختباراتهم وكذلك النتائج النهائية لهم، عقب الانتهاء من خوض الامتحانات خلال المنصة الموثقة مدرستي، لكن علم الطلبة ان النتائج ستظهر خلال نظام نور.

نتائج الفصل الأول خلال نظام نور 1442

أصبحت طريقة التعلم الرقمي من الأساليب المنتشر استخدامها عقب كورونا فى عدد من الدول حيث وُجدت دول اكدت نجاح الطلاب دون خوض اختبارات، ودول فرضت على الطلاب خوض الإمتحانات بالفعل لكن بصورة رقمية أى دون الحاجة للذهاب إلى المدارس فيمكن لكل طلاب حل اسألة الامتحان وهو داخل منزله، وهذا ما تم التعامل به داخل السعودية، فقد خصصت الوزارة منصة بهدف تأدية الامتحانات لكل مراحل التعليم ” منصة مدرستي” وتم بالفعل خوض جميع الاختبارات بواسطتها، كما وفرت الوزارة أيضاً وسيلة أمنة للحصول على النتيجة بنفس الطريقة أيضاً أى إلكترونية لكن سيكون بواسطة ” نظام نور”، يُذكر أن الوزارة تقوم بتحميل درجات الطلاب ونتائجهم النهائية استعداداً لنشرها هذه الفترة لذا على كل الطلبة الاستعداد لمعرفة نتائجهم والوصول إلى موقع نور لمعرفة البيانات التى يجب تسجيلها وتحضيرها لكي تحصل على النتيجة بعد تحميل النتائج على الموقع الموجود فى هذا الرابط.

بالاسم وكلمة المرور استعلام عن النتائج خلال نظام نور

هناك عدة خطوات عليك اتباعها لكى تصل إلى نتيجتك فور رفعها بالكامل على نظام نور، وفى حالة وجدت أى ثقل فى الدخول للمنصة اعد المحاولة حيث يواجه المنصة ضغط شديد، وبالنسبة لخطوات الدخول فهى كالتالي:-

قم بالدخول إلى الموقع الذي ذكرناه.

سجل اسمك، ورقم مرورك.

سجل رمز التحقق الواضح امامك.

عند الانتهاء انقر على اختيار ” تسجيل الدخول”.

وبعد ذلك ادخل باقى البيانات المطلوبة حتى تظهر امامك النتيجة تفصيلياً بالدرجات.

هذا وفى حال مواجهتكم اي صعوبات متعلقة حول التسجيل على النظام بامكانكم مشاركتنا فى صندوق التعليقات بالاسفل بالامر بالبيانات الخاصة بكم للتسجيل، على ان نوافيكم بأبسط الحلول الممكنة بالحال من خلال موقعكم ثقفني الاخباري