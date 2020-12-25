الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب والسجل المدني

يُمكنكم الآن الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة عن طريق رقم الطلب الخاص بالمستفيد من البرنامج وذلك عبر وزارة العمل السعودية، حيث أتاحت هذه الخدمة إلكترونياً لكل المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة، من أجل تخفيف العبء عليهم وعلى القائمين على الخدمة.

وفي نفس الوقت مساعدة السعوديين من أصحاب الدخل المنخفض في مواجهة ضغوط الحياة ودعمهم مادياً، لرفع مستوى معيشتهم ولسد احتياجاتهم، حيث تستهدف المساعدات كلاً من السيدات الأرامل والمطلقات اللاتي يعولن أطفالاً، بالإضافة إلى كبار السن.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة

وفرت وزارة العمل السعودية خدمة الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الطلب الخاص بالمستفيد، عبر موقعها الرسمي دون حاجة المواطنين السعوديين للتوجه إلى مكاتب العمل، كما أتاحت خدمة الاستفسار عن المساعدة المقطوعة بالسجل المدني الخاص بالمستفيد أو رقم الهوية الوطنية.

الاستعلام عن صرف المساعدة المقطوعة برقم الطلب

يُمكن للمواطنين السعوديين الاستعلام عن المساعدة المقطوعة الخاصة بهم من خلال اتباع هذه الخطوات:

الولوج إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية.

من خدمات وكالة الضمان، انقر على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

بعد ذلك عليك إدخال رقم الطلب المتعلق بك وبعدها انقر على زر “عرض”.

بعدها ستظهر لك نافذة بها كل المعلومات الخاصة بحالة الطلب والموعد المفترض أن يتم فيه صرف المساعدة.

البحث باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عبر محرك البحث جوجل، ثم الدخول للصفحة الرئيسية. من الخدمات الإلكترونية انقر على الاستعلامات الإلكترونية، ثم “المساعدة المقطوعة”. سيطلب منك كتابة رقم هويتك وكود التحقق وبعدها الضغط على كلمة “عرض”. ستظهر لك نافذة تضم كل بياناتك وحالة الطلب والموعد المقرر لاستلام المساعدة.

التوجه إلى الموقع الرسمي لوزارة العمل.

أنشىء حساباً جديداً بالموقع من خلال إدخال رقم هويتك ورقم الجوال وباقي البيانات المطلوبة.

بعد ذلك قم باختيار كلمة سر قوية وكتابة رمز التحقق، ثم الضغط على تأكيد الإنتهاء من إنشاء الحساب.

قم بكتابة البيانات الخاصة باسمك وسنك، مع تحديد النوع سواء كان ذكراً أم أنثى.

بعد ذلك قم بملء الخانة الخاصة باسم المهنة والمؤهل الدراسي وعنوان بريدك، والبريد الإلكتروني الخاص بك بشرط أن يكون مفعل.

ثم قم بكتابة رقم الجوال ورقم الحساب البنكي الخاص بك.

أن يكون المتقدم من أصل سعودي وغير متزوج من أجنبية” أن تكون سعودية”.

أن يكون المتقدم مقيم بالمملكة العربية السعودية.

أن يكون عمر المتقدم للمقطوعة 35 عاماً فما فوق.

أن يكون المتقدم محدود الدخل.

ألا يزيد الراتب الشهري للمتقدم الأعزب عن 3 آلاف ريال، وللمتزوج عن 8 آلاف و680 ريال سعودي.

ألا يكون لدى المتقدم أي سجل تجاري وبطاقة ضريبية، وألا يكون مالكاً لأي أراضي.

المساعدة المقطوعة مخصصة للأرامل والمطلقات والشيوخ الذين تتجاوز أعمارهم حد الـ 60 عاماً.

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أتاحت وزارة العمل السعودية خدمة الاستعلام عن المساعدات المقطوعة بشكل إلكتروني، من خلال رقم السجل المدني أيضاً، وذلك عبر هذه الخطوات:

زيارة موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. من الخدمات الخاصة بوكالة الضمان، انقر على الاستعلام عن المساعدة المقطوعة. سيظهر بجوارها مباشرة السجل المدني، قم بكتابة رقم سجلك المدني في الخانة المطلوبة، وأدخل رمز التحقق من الاستخدام البشري، وبعدها ستظهر لك شاشة بها كل التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعه.

متى تنزل المساعدات المقطوعه؟

لم تحدد وزارة العمل موعد صرف المساعدات المقطوعة، لذلك ينبغى على كل المستفيدين متابعة موقع الوزارة الرسمي أو صفحتها الرسمية عبر موقع تويتر باستمرار لمعرفة توقيت نزولها.

رقم الضمان الاجتماعي المجاني

أتاحت وزارة العمل رقماً مجانياً يُمكنك لكل المستفيدين من معاش الضمان الاتصال به وهو 19911 للتقدم بشكوى في حالة توقف عملية صرف المساعدات، أو تقديم أي استفسارات تخص المساعدة المقطوعة.

كيف احصل على رقم طلب المقطوعة؟

هناك أكثر من طريقة يُمكن الحصول بها على رقم طلب المقطوعة تتمثل في الاتصال هاتفياً مع إدارة الدعم الفني الخاص بوزارة الموارد البشرية عبر رقم 8001222777، أو من خلال رقم سجلك المدني أو هويتك الوطنية.